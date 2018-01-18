為農曆新年加菜！大口吃北海道干貝

2018年01月18日 10:04 中時電子報 綜合報導

每年農曆新年都吃差不多的年菜，吃到了無新意都不期待過年了呢！今年是否想來點不一樣的年菜？那麼就來大啖北海道的水產品吧！

「元家企業」全球冷凍水產食材供應商 品質把關好放心

「元家企業」是全球冷凍水產食材的供應商，今年正式邁入第50周年，其銷售通路遍及全省飯店、餐廳、量販超市、便利商店、電商通路、傳統市場等。銷售產品已是台灣家庭心中優良品質的保證，因著對於食材品質的嚴格把關，完全未受食安風暴的波及，亦是業界的標竿。

此次受到「北海道漁業協同組合連合会」的信賴，並與「博多國際」一同策劃北海道水產的推廣，將世界級的好產品介紹給台灣消費者，因此，在今年農曆年民眾有幸吃到北海道品質優良的水產品囉！

樂雅樂親子餐廳吃干貝 抽北海道來回機票

知名餐廳樂雅樂使用北海道干貝、真昆布推出季節限定料理，分別是「香煎干貝佐鱸魚舞菇炊飯」以及「噗滋鐵鍋鮮貝飯」，非常適合全家與朋友相聚享受溫馨氛圍，更有機會參加由「北海道漁業協同組合連合会」提供的雙人北海道來回機票抽獎，讓今年過得更精采！

獎項除了機票之外，還包含了樂雅樂餐廳3,000元至2,000元不等的儲值卡，活動走期直至2018/2/11止，喜歡樂雅樂餐廳以及想試手氣的消費者趕緊把握。

「美福食集」推出北海道迎春超值海鮮組合 3千元有找

不少人會認為要吃到北海道的新鮮鮮食一定價格不斐，錯！這次「美福食集」因應台灣農曆新年在即，搭配主辦單位設計的限定款保冷袋，一同推出北海道生食級大干貝、乾干貝、真昆布的超值迎春組合，組合價只要2,999元，數量有限，售完為止，想要渡過有口福的新年就要趁現在！

(中時電子報)