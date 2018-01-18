黑手變藝術家趙世賢鐵雕找回純真看見未來

新銳藝術家趙世賢介紹他的鐵雕作品《茂盛》。（許素惠攝）

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趙世賢融合台灣牛與西螺大橋的《翻轉西螺》。（許素惠攝）
趙世賢運動系列作品。（許素惠攝）
趙世賢喜慶系列作品。（許素惠攝）

趙世賢原是一位黑手，專司汽車排氣管製作與設計，在和光火、油汙與頑固的鋼鐵交戰過程中，非但沒有厭惡一身汙垢，反而從中看見繽紛五彩，藝術的因子潛伏在身體隱隱欲動，最終爆發，焊槍成了畫筆，鋼鐵是畫布，充滿生命力的作品躍然而出。

趙世賢《找回純真、看見未來》鐵雕特展即日起在斗南他里霧文化園區生活美學館，展至3月11日，76件鐵雕有大作，亦有小品，《翻轉西螺》堪稱鉅獻，遠東長虹的威武壯闊淋漓盡致，獨特的是，正看成「牛」側成橋，正面是條牛，巧妙地將刻苦的台灣農村精神與宏大建築融合。

細緻的《捉迷藏》描繪出兒時的純真活潑，以微小的尺寸隱喻小孩，無論是人物、動物或建築，都展現出熱情奔放的生命力，並以全新的視野將台灣的島嶼故事充分展現，喚起每個 人心中最純真的想像。

趙世賢分享創作歷程，卻木訥不擅言詞，還好，意簡言賅的「趙氏風格」，每每精準地的點出創作的精髓與核心。

趙世賢的經紀人黃騰寬指出，趙26歲便自行創業，經營汽車排氣管設計與製作，由於技術受到顧客讚賞，在專業領域中建立了良好的口碑，但其內心深處無時無刻燃燒著猛烈的創作火焰，於是透過多年的手藝以及對鋼鐵材質的掌握，將從小珍藏的記憶，轉換為具象的形體，用獨特的技法在鋼鐵上直接雕刻。

他里霧文化園區經營團隊虎尾科技大學多媒體系主任廖敦如說，趙世賢手中的焊槍就像畫筆般，在空中盡情揮灑、奔騰，鋼與鐵變成畫布，沒有太多言語，總是以鐵一般的意志默默埋首在創作中，每項作品都足以令人品味久久，不忍挪移步伐。

(中時)

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