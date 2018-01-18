2018台灣燈會一鄉鎮一社區亮點 新港板頭車站接力點亮

為迎接2018台灣燈會，嘉義縣社規師及新港鄉頂菜園發展協會合作，重新整建板頭車站。（呂妍庭翻攝）

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在嘉義縣社規師及新港鄉頂菜園發展協會的努力下，板頭社區重建整建，17日晚間再度點亮，為燈會暖身。（呂妍庭翻攝）
在嘉義縣社規師及新港鄉頂菜園發展協會的努力下，板頭社區重建整建，17日晚間在地方各界參與下，車站再度點亮，為燈會暖身。（呂妍庭翻攝）

2018台灣燈會即將在嘉義縣盛大登場，縣府與社區攜手合作，打造一鄉鎮一社區亮點，17日晚間新港站在板頭車站接棒點燈，為燈會暖身，副縣長吳芳銘等人在現場施放大型祈福天燈，為燈會祈求順利圓滿，也期盼藉此點亮新港、點亮板頭。

新港鄉昔日有一條提供庄民交通往來的台糖鐵道，板頭車站因此成為社區中心，隨著鐵路廢棄和站體拆除，糖鐵身影只留存在老一輩居民的記憶裡，為喚醒社區對糖鐵和車站的記憶，2007年嘉義縣社區規畫師團隊進行課程培訓時，在地社規師陳明惠和剪黏交趾大師陳忠正以板頭車站為主題，以「若是火車返來時 」夢想提案，自力重整建板頭車站和周邊鐵道，讓板頭車站再生，企圖喚醒社區居民對糖鐵的回憶，同年，也是臺灣燈會移師嘉義縣縣治特區，為嘉縣首次舉辦國際級燈會。

10年後，嘉義縣再度承辦台灣燈會，縣府和社區協力打造一鄉鎮一社區亮點，新港鄉選擇在農村旅遊最夯的超人氣打卡地點板頭車站，以「 點亮！點亮！板頭．新港」為主題進行營造，將車站內部的展示內容更新，充實作為旅遊資訊站的功能，17日晚在眾人期待下車站重新點亮。

吳芳銘除期盼板頭車站能繼續陪著新港的鄉親一起迎接下個10年，也邀請民眾在台灣燈會期間，走訪南笨港休閒農業區的頂菜園鄉土園區、板頭文化園區，坐牛車、烤地瓜、遊賞大璧畫，體驗農時情境的點滴回憶。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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