謝長廷投書產經新聞 籲兩岸無條件重啟對話

2018年01月18日 11:37 中時 黃菁菁

駐日代表謝長廷1月17日以「台灣海峽之飛航安全，與東亞息息相關」為題投書《產經新聞》。(翻攝自《產經新聞》)

駐日代表謝長廷1月17日以「台灣海峽之飛航安全，與東亞息息相關」為題投書《產經新聞》，針對中國未經事前協商，自1月4日起，全面啟用其於2015年1月設定於台海中間付近之民航機航線一事強調，「不僅是對航空安全，亦對兩岸關係之維持現狀，帶來明顯影響」。

投書中指出，在此一全球化時代之現代，空中之飛航安全極為重要，國際間人之往來及物流，在各國之信賴與合作之下，安全獲得確保，台日間每週約700之定期航班航行，連結日本至香港、東南亞方面之航線，多數亦飛經台灣付近，這些班機得以安全飛行，係因與台北飛航情報區之良好合作體制業已確立所致。

今年1月4日，中國當局未經事前協商，片面啟用極為接近台灣海峽中線之航線，並與該航線至中國大陸沿岸3都市之航線。台灣與中國當局於2015年1月起，歷經3個月協商，達成該極為接近海峽中間航線暫緩啟用之共識，這次中國當局片面啟用，不僅對航空安全，對兩岸關係之現狀維持，亦將帶來顯著影響。

又，海峽中線之西側為上海飛航情報區，東側為台北飛航情報區所管轄之空域，新航線開設之際，與近鄰管區協商，理所當然，中國當局片面開設航線，實有違國際民航組織（ICAO）規定等國際慣例。維持台灣海峽兩岸和平與安全，兩岸雙方均有責任，片面開設航線，不僅不利於台海中線之緩衝地帶，亦恐發展至影響東亞全體。

謝長廷強調，「台灣不希望軍事緊張升高，呼籲兩岸間在無條件前提下，重啟對話。台灣海峽空域安全攸關日本和東亞安全，爰為台海之和平與安全，盼日本各界給予支持與協助。」

(中時)