八大社媽失而復得 廟方陳情加裝監視器

西螺廣福宮的八大社媽目前暫時安奉於主委廖信義（右）家中，廟方陳情縣議員李明哲（左）請求警方設置路口監視器杜絕慣竊。（周麗蘭攝）

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西螺廣福宮的八大社媽神威顯赫失而復得，廟方謹慎保護，陳情縣議員李明哲（左三）請求警方設置路口監視器杜絕慣竊。（周麗蘭攝）

二崙鄉復興村八角亭聚落民眾信仰中心復興宮的媽祖神像12日遭竊，不到30分鐘竊賊就在國道一號斗南系統交流道被盤查。神像失而復得，信眾嘖嘖稱奇，也唯恐再失竊，陳情縣議員李明哲，請警方在路口與廟宇周邊布置警用監視系統。

國道警斗南分隊12日下午在國道一號與東西向台78線快速道路交接處執行酒測勤務，一輛自小貨車慌張閃躲，盤查時發現乘客座下方有一尊媽祖神像傾置，感到狐疑。

警方表示，民眾基於對信仰神明的虔敬，一般請神都會由人抱著，或安穩固定在座椅上，小貨車司機的行徑違背常理。

警方查詢車號發現小貨車是失竊車輛，江姓駕駛也坦承承神像是剛從二崙鄉八角亭的復興宮所偷來。

員警檢視媽祖神像底部，刻有「西螺廣福宮八大社媽」字樣，詢問廣福宮董事長林勝雄、主委廖信義，得知在二崙鄉附近八個聚落輪值的八大社媽正由八角亭的復興宮輪奉中，派人前往查看神像果然不在神龕上。

廣福宮與復興宮廟方同時派人前往認神，對於八大社媽被偷不到30分鐘就被警方查獲，嘖嘖稱奇驚呼神威顯赫。

廣福宮對於八大社媽失而復得又驚又喜，保護神像更加謹慎，目前暫時安奉於主委廖信義家中，等安全措施建置完善後，再奉回宮內。

廣福宮陳情縣議員李明哲，希望警方在路口與廟宇周邊布置警用監視系統，因廟內香油錢經常失竊，找不到竊賊，懷疑有人固定出沒，廟方也將自行在廟內裝設監視錄影機。

(中時)

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