正港鹽地小番茄 七股陳居士8年有成

陳國賔返鄉改良鹽地土壤，種植玉女小番茄，8年有成，朝觀光果園路線發展，七股區公所18日召開記者會宣傳，將列入地方旅遊景點推廣。（莊曜聰攝）

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陳國賔返鄉改良鹽地土壤，種植玉女小番茄，8年有成，個頭雖然比一般小番茄略小，但滋味濃郁香甜。（莊曜聰攝）
陳國賔返鄉改良鹽地土壤，種植玉女小番茄，8年有成，個頭雖然比一般小番茄略小，但滋味濃郁香甜。（莊曜聰攝）
陳居士在七股中寮種植小番茄，改良鹽地土壤，8年下來頗有成果，為解決人力短缺問題，也結合周邊觀光人潮開放自由採果。（莊曜聰攝）

「連雜草都長不出來，還能種小番茄？」七股中寮部落距離海邊不遠，土壤特別鹹，種植不易，從外地返鄉的陳國賔夫妻透過土質改良，不斷嘗試，終於種出滋味濃郁香甜的玉女小番茄，並結合鄰近鹽山、鹽博館觀光人潮，開放自由採果藉以推廣休閒農業，七股區公所也將居士番茄園列入在地旅遊景點之一，18日舉辦記者會宣傳。

68歲的陳國賔曾經在台南市區經營唱片行，隨著時代轉變日趨沒落，17年前結束營業後，他曾在西港後營種植芭樂，8年前想到自家田地荒蕪，毅然返鄉務農，早期當地還曾種植甘蔗、番薯，也曾契作過可果美專用的番茄，但隨著土壤鹽化嚴重，耕作越來越不易。

返鄉初期，都沒人看好他能在鹽灘地上種出什麼成績，他與妻子選定小番茄，並四處請教，前3年都在進行土質改良工作，將土壤的鹹度改變，後來才逐漸提升小番茄產量，而且種出的小番茄特別甜，陳國賔說，每年4月採收期結束，他就會灌水淹田，鹽分沉澱，等到9月栽種時，果苗吸收到一點鹽分，反而會更清甜，甜度測試都在10度以上。

二分多的田地僅他與妻子共同維護，由於採無毒栽培，管理費工，若要僱工更不划算，僅靠兩人採收產量有限，乾脆結合周邊觀光景點帶來的人潮，開放遊客入內採果，也逐漸打響知名度，他們也會免費提供小番茄給附近小學學童食用。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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