南懷瑾之子南國熙再涉匯豐案？檢警：偵查不公開

2018年01月18日 10:44 中時 陳志賢

繼名嘴胡忠信向檢警告發國學大師南懷瑾之子南國熙涉入日本黑幫山口組洗錢案後，《新新聞》雜誌18日再爆料南國熙涉入18年前的匯豐電訊案，刑事局已重啟調查。對此，檢警均以相關案件偵辦中，基於「偵查不公開」，不便透露；但告發人胡忠信則強調，將持續關注匯豐案後續發展。

南國熙因遭胡忠信告發涉山口組洗錢案，台北地檢署、刑事局曾於去年12月6日、今年1月10日、11日，分別傳喚、約詢南國熙。目前北檢仍以「他字案」蒐證調查中。

2000年間，匯豐電訊到美國那斯達克發行美國存託憑證（ADR），吸引國內多個財團投資，連大陸的中國電信、美商英特爾（Intel）都成為大股東。但短短1年2月就下市，投資人損失慘重，向士林地檢署控告匯豐電訊董事長李鐘彬與美國籍財務長費南多．班舒基（Fernando Bensuaski）等人。2011年李被依違反商業會計法判刑2年確定，並已出獄，費南多遭通緝迄今。

當年檢調偵辦匯豐電訊案，南國熙是證人。但《新新聞》指稱，刑事局掌握新事證，顯示南涉入匯豐電訊案。依士林地檢署筆錄，費南多原是南國熙的南亞投資公司（AsiaVest）私募基金董事，2000年南介紹費南多到匯豐電訊的海外控股公司開曼匯豐擔任財務長。費南多加入後，與南妻何碧媚的香港麥哲倫公司簽簽下財務顧問合約。

《新新聞》指稱，經過費南多等人設計，當時每股市價不到1美元的匯豐電訊股票，卻由開曼匯豐以3.11美元買入，還讓麥哲倫公司賺取每股2美元的價差，獲取105.8萬美元，2001年7月，匯豐電訊從美股下市前，麥哲倫公司仍持有匯豐電訊34萬多股，並未把股票過戶給開曼匯豐，疑點重重。

(中時)