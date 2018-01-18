農曆年前求職旺旺來 台南就業中心連3場徵才

台南就業中心農曆年前連3場徵才，希望求職民眾把握機會。（曹婷婷攝）

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找個工作好過年！趕在農曆年前，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心18日、25日、26日連辦「吠吠揚揚迎薪春」3場徵才，預計 20家以上優良廠商釋出逾400以上職缺，活動地點分別在台南市安南區、仁德區及東區，就業中心也特別為早鳥民眾加油打氣，準備十犬十美狗年紅包發送。

台南就業中心指出，18日在安南區東和里活動中心舉辦徵才，現場邀約山亞實業、展立光學、其美精密工業、瓏豐水產、家屋生活企業社、美帥化學、日揚科技等7家公司，釋出作業員、守衛人員、倉管助理、技術員、射出技師、工程師、司機、外場服務員、行政助理、直播小幫手、船長等超過100個職缺。

25日在仁德區仁德里活動中心，邀約伊頓飛瑞慕品、番王伯水果蜜餞行、欣南天然氣、塔木德商務飯店、廣吉食品、坤慶實業、富信大飯店(台南分公司)、夏都安平城旅、豐盟企業、臺南紡織、統一實業等12公司設攤，預計釋出逾250個工作機會。

緊接著，26日在台南就業中心邀約王品集團(乍牛-炸牛排、石二鍋)、幻蜜拉夢餐飲國際、三商家購股份有限公司(美廉社)等3家公司設攤，預計釋出儲備店長(店經理)、幹部、客服人員、計時人員、廚房助理、廚助人員、兼職工讀計時人員等逾70個工作機會。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，因應年前轉職、前進職場的求職人，再加上寒假打工需求，本中心特邀請轄區企業釋放職缺，職缺種類眾多，以符合不同的需求，也鼓勵求職朋友勇往「職」前，創造「薪」未來。

(中時)

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