池上荒蕪河川地 打造全台最大秧苗場

池上秧苗場面機廣達28公頃，目前秧苗正綠是季節限定美景。（池上鄉公所提供）

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池上秧苗場緊鄰卑南溪堤防，荒蕪20多年的農地再度重生。（池上鄉公所提供）

池上好米聞名遐邇，好米的育成都是從秧苗做起，池上鄉公所向國有財產署提出共同開發計畫，將原本荒蕪的國有河川新生地再利用，闢建為全國規模最大的育苗場，面積達28公頃，目前秧苗正綠、綠地毯綿延，讓池上鄉長張堯城笑著說，這是池上季節限定的美景！

張堯城指出，這塊河川新生地已經荒蕪閒置20多年，由於池上許多農民想要更多農耕地，秧苗業者也需要廣大的土地育苗，因此才會向國有財產署提開發計畫，開發面積達45公頃。

目前開發的育苗場28公頃，餘17公頃則承租給農民種植水稻。池上的4家育苗業者全都集中在育苗場育苗，每家約有7公頃可以作業，對業者及農民更便利。

秧苗業者表示，以往為了培育更多秧苗，都四處找農地承租，東一塊、西一塊秧苗場往來奔波非常勞累，秧苗場集中後作業方便許多，就連灌溉管線也不用租一塊地就重拉一次，每10年可以再續租，讓他們育苗更穩定。

農民指出，以往要拿秧苗也要東奔西跑，秧苗場集中後取秧苗更便利，走一趟各式品種秧苗都能買齊。

張堯城表示，池上的秧苗場廣闊，每年僅1月及7月可以看到綠油油的秧苗場一望無際，是季節限定的美景，秧苗場距離金成武樹僅1公里，是最夯的私房景點。

(中時)

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