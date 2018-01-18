未開燈與經驗不足 兩大人為疏失釀美軍F-18墜機

2018年01月18日 11:06 中時電子報 李靖棠

據美國空軍時報（Air Force Times）報導，兩年前加州陸戰隊基地發生F-18C「大黃蜂」戰機（F/A-18C Hornet）墜毀意外，雖然飛行員順利彈射逃生，但經過軍方深入調查後，於今日公佈調查報告，發現兩大致命人為失誤：一、飛行員訓練時數與經驗不足，每月平均飛行時間僅7.1小時，遠低於同隊駕駛9.4小時的平均值；二、降落期間正值日落時分，地面單位並未即時將跑道和引導燈光開啟，造成飛行員將同區域的UH-1（UH-1 Iroquois）直升機燈光搞混，在兩大人為疏失結合下，才造成墜毀悲劇。

USMC F/A-18 Fighter Jets + Inflight Pilot Cockpit Camera

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是美軍在1970年代，由併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研製，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。加拿大空軍所使用的型號，又稱為CF-188A（單座）與CF-188B（雙座）。

事實上，陸戰隊表示，該飛行員於2014年結訓，但當年的分數低於平均值。並於墜機前一個月，曾收到要他在晚間飛行試驗中「重新試飛」的通知。報告中更建議，對該飛行員的狀態重新進行全面檢討，並要求未來加州29棕櫚樹基地（Twentynine Palms, California）在執行飛行任務，必須打開指揮塔台週邊的指示燈號。

(中時電子報)