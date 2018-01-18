薪資扣除額調至20萬有譜？稅改今拚三讀

圖為民眾繳納綜所稅 。(本報資料照)

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中時電子報
直播》稅改方案最快今三讀，所得稅3扣除額大加碼，月薪3萬可望免繳稅，立法院朝野協商

立法院昨針對所得稅法修正案進行朝野協商，綠營黨團昨拋出標扣額自政院版11萬增加至12萬、薪資所得扣除額與身心障礙扣除額皆從18萬調升到20萬元，認為這是稅損可負擔範圍，且月薪3萬元的受薪階級，基本上不必再繳綜所稅。立法院可望在今日完成三讀。

昨天朝野協商，包括營所稅率、股利所得稅率與三項扣除額等3項較具爭議條文，仍未達共識，今日繼續協商。立法院長蘇嘉全表示，若協商順利的話，可望今日完成三讀程序。昨日稅改協商過程氣氛融洽，蘇嘉全說，這是臨時會以來「氣氛最好的一次」，不過即使氣氛佳，較具爭議的營所稅率、股利所得稅率及三項扣除額還是沒能達成共識，留待今日繼續協商。

會中，民進黨立委吳秉叡首度拋出綠營黨團在三項扣除額加碼版本，據民進黨團規劃，標扣額希望從政院版的11萬增加至12萬； 薪扣與身障扣皆從18萬調升到20萬元，期望照顧受薪階級、減輕負擔。

據財政部估算每提高1萬元標扣額，稅損將增30.6億；每提高1萬元薪扣額，稅損增34.7億元。財長許虞哲指出，若依民進黨團提案，較政院版增加105億元稅損，加上原本稅損69億元，總稅損174億元。吳秉睿說，稅損在可容許範圍。

相較其他黨團版本，國民黨團標扣、薪扣、身障扣分別調升至13萬、22萬、20萬，將新增205億稅損；時力將薪扣額調升到22萬，稅損增加139億元；親民黨團薪扣調升到24萬元，稅損增加208億元，三項扣除額加碼以民進黨團版本稅損最小。

(中時電子報)

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