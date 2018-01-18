引廢氣自殺　巡邏警眼尖開門救人

2018年01月18日 11:14 中時 胡健森

李女因感情、家庭等因素意圖臥軌自殺，所幸警方搶先一步尋獲帶回開導，防止憾事發生。（礁溪警分局提供）

宜蘭礁溪警分局忠孝派出所警員劉彥良及役男陳成煜，在執行巡邏勤務時，發現路旁有1輛自小客車排氣管接上橡膠管並直通車內，立即趨前處理並通知消防局協助救人，並順利挽回意圖尋短的朱姓男子1命；此外，頭城分駐所警員簡明楷、楊和儒也在巡邏時獲報有人意圖臥軌自殺，2人沿著鐵道搜尋，終於發現神情恍惚的李姓女子在鐵道旁徘徊，立即將李女勸說帶回分駐所開導，成功防止憾事發生。

礁溪分局忠孝派出所警員劉彥良及役男陳成煜一同執行交通稽查勤務時，巡經壯圍鄉191甲線功勞共乘處，發現1輛停放在路邊的自小客車，車子的排氣管連接著1條橡膠管並直通車內，車內的人似是要引廢氣自殺，2人立即衝向這輛車動手救人。

兩人果然發現駕駛座上橫躺著1名男子，立即用力拍打車窗喚醒男子，同時請求支援，待鄰近的美城派出所警員朱世倫及消防隊救護人員抵達後，眾人合力將癱軟於駕駛座意圖自殺的男子攙扶至車外。經進一步了解，男子是住在桃園，在宜蘭工作的28歲朱姓男子，因為教養小孩問題與前妻發生激烈爭執，導致萌生尋短念頭，經員警關心及規勸逐漸平復心情，警方也協助通知其母及公司老闆到場陪同男子返家及就醫。

另外，礁溪分局頭城分駐所警員簡明楷、楊和儒也在執行巡邏勤務時獲報，指頭城鎮吉祥平交道前有民眾臥軌自殺，立即緊急驅車前往查看但未發現有民眾臥軌，2人先是查訪附近民眾，之後再沿著鐵道一路搜尋，發現1名神情恍惚的年輕女子在鐵道旁徘徊；經進一步關切後得知，李女因為感情、家庭及學校人際關係等因素，導致心情鬱悶而衍生尋短念頭，簡、楊2名警員先行將李女帶回所內安置及開導，另通知其父親將女兒接回照顧，看到愛女平安無事，李父對警方感激不已。

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