批陳師孟猖狂 前考試院秘書長林水吉：國之將亡

全國公教軍警暨退休人員聯合總會等多個單位18日召開公共政策論壇記者會，針對農田水利會改制為公務機關，及監委把藍綠政治色彩強加在法官頭上等時事提出批判。圖左起台灣競爭力論壇執行長謝明輝、公共政策學會理事長張世賢、全國公教軍警暨退休人員聯合總會首席副總會長林水吉、前國策顧問劉盛良、公共政策學會研究員陳榮洋。（黃世麒攝）

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新任監委陳師孟等11人即將走馬上任，前考試院祕書長、全國公教軍警聯合總會副總會長林水吉今召開記者會，暗批陳師孟太猖狂，竟否決檢察官與法官系統，還把政黨色彩加諸在司法官頭上，羞辱台灣司法；林強調，「國之將亡，妖孽致之」，呼籲全民一起聲討。

林水吉指出，監委職司風憲，言行應成為社會表率，對於新任監委的專業，他表示尊重，但部分監委的發言令人失望，甚至憤怒；像是部分監委主張廢除監院，卻又接受提名，貪念監委高官厚祿，令人不齒。

林水吉並直指，陳師孟猖狂到忘了自己是誰，嗆聲前總統陳水扁無罪，否決了檢察官系統及法官系統的同仁專業、智慧及用心，肇致司法官協會強烈反彈；還將顏色加在司法官頭上的指控，是對整個司法系統的最大羞辱。

前立委、藍委江啟臣的岳父劉盛良則指出，蔡政府上任以來，推動許多政策都是違反民意、違法違憲的，以選舉為考量，將農田水利會長改為官派，搶奪人民財產，成立黨產會追殺國民黨產等。他痛批，民進黨執政史無前例專制，讓人民失望。

劉盛良質疑，部分監委在上任前說要廢除監院，如今卻還要擔任監委，「難道是廢物利用？」他也痛批，陳師孟說打辦綠不辦藍的法官、陳水扁不是貪汙的言論，根本無法無天，陳當監委將是國家亂源的開始。

台灣競爭力論壇執行長謝明輝指出，前總統馬英九時期，提名29人，因立院嚴格審查，刷掉11人。主張廢除監院的民進黨，卻在蔡英文執政後提名11位監委，連公然恐嚇司法獨立的陳師孟，民進黨團都全票通過，安然過關，謝怒批：「無恥至極！」

(中時)

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