人間菩薩 新北市消防局表揚年度績優英雄

「地獄天使」最佳人選五股分隊隊員楊俊勇，執行4件急救OHCA（到院無呼吸心跳）患者成功且康復出院。（吳家詮翻攝）

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中時電子報
第2張「救護肝鐵人」最佳人選永利分隊隊員劉育丞，執行829件緊急救護勤務次數。（吳家詮翻攝）

新北市政府消防局為表揚同仁在緊急救護及災害搶救領域優異表現，依工作執行績效遴選出106年度菁勇績優之人員及分隊，今天局務會議上由消防局局長黃德清親自頒獎表揚「地獄天使」楊俊勇、「救護肝鐵人」劉育丞、「關鍵之聲」張育齊，「風雲高手」陳建宏以及「烈焰雄兵」新店分隊等4人及分隊，希望藉由這次年度表揚，激勵提振士氣，激發榮譽心。

本次表揚項目救護類有「地獄天使」最佳人選五股分隊隊員楊俊勇執行4件急救OHCA（到院無呼吸心跳）患者成功且康復出院、「救護肝鐵人」最佳人選永利分隊隊員劉育丞執行829件緊急救護勤務次數及「關鍵之聲」最佳人選指揮中心隊員張育齊執行23件救護線上諮詢成功，另搶救類項目有「烈焰雄兵」最佳團隊為新店分隊執行592件出勤火災次數及「風雲高手」最佳人選國光分隊隊員陳建宏執行3次操作雲梯車升梯有具體作為等。

第3張「關鍵之聲」最佳人選指揮中心隊員張育齊，執行23件救護線上諮詢成功。（吳家詮翻攝）

另消防局局長黃德清表示為適時獎勵工作上優秀同仁，自100年開始辦理菁勇績優人員表揚以來，發現同仁平時工作上不僅表現積極，並經常有同仁為善不欲人知，於休假期間亦熱心助人，像去(106)年10月有同仁休假參加路跑活動，發現跑著不適暈倒經評估立即給予實施CPR，事後跑者家屬為感謝施救者，透過多方管道才得知是本局同仁善舉，本局經同仁陳報政風室拒絕餽贈紅包才得知此事，消防局局長黃德清勉勵全體同仁持續秉持熱忱共同守護新北市市民，建構新北市為安全城市。

(中時電子報)

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