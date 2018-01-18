遭批不適任 陳師孟：不會在這種壓力下屈服

2018年01月18日 11:19 中時 鄭舲 、 王英豪

即將上任的監委陳師孟因為放話要打「辦藍不辦綠」的法官引發爭議，陳師孟今天上午出席新任監察委員就職前談話會，被問及是否失言？陳師孟說，「一點都不會耶！」他覺得過去做惡，為非做歹，就是藍的，所以現在不辦藍，去辦綠嗎？「你舉個例子，是綠的法官去不當追殺藍營，舉個例子出來，我就認輸！」

監察院為協助11位新任監察員瞭解監察權之運作及相關規定，18日舉行第5屆補提名監察委員就職前談話會，院長張博雅一一與新任監委握手。（王英豪攝）

監察院為協助11位新任監察員瞭解監察權之運作及相關規定，18日舉行第5屆補提名監察委員就職前談話會，院長張博雅一一與新任監委致意。

對於藍營認為陳師孟不適任，不惜包圍監察院直到陳師孟下台，陳師孟回應「那他們有得等了」，勸他們不要這麼做，因為他從來不會在這種壓力下屈服，「這就不是陳師孟」。

至於總統府資政姚嘉文要陳師孟「挺扁要適可而止」，陳師孟說，他不曉得，姚嘉文沒有親自對他講，不了解意思，姚是他敬重的民主前輩。媒體追問未來還會不會提出挺扁言論？陳師孟說，他不覺得這是挺扁的言論，「阿扁當初重用我，但我不覺得這是因為欠人情，所以要還人情。」

陳師孟說，他覺得阿扁指定他當副市長或總統府秘書長任內，對得起每個職位，所以不需要特別去維護阿扁，只是想要維護公平正義。他已經很清楚表達他的想法，如果外界要繼續質疑，也沒有辦法。

媒體詢問，有法官擔憂陳師孟的言論造成司法「寒蟬效應」，陳師孟直批，「這些法官真的是不學無術，請他們去查一查什麼叫寒蟬，寒蟬是來自後漢書，是指這些人，自己遇到惡的不敢講話，遇到好的也不敢支持，自己變成一隻寒蟬，這是後漢書裡對寒蟬的起源，檢察官與法官，只能說不學無術。」至於法務部長邱太三說回應陳師孟的言論是「浪費生命」，陳師孟笑說，「我沒有浪費他的生命就好，生命是我的。」

另外，陳師孟日前在立院的領帶上面有頭豬，上面寫「我從不傾聽」，也引發爭議，對此他解釋，「我是很喜歡豬，那條領帶有他的意義，I NEVER LISTEN，我的意思是，我從來不會人云亦云。」

(中時)