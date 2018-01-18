生活靠自己 高凌風女兒打工月入2萬盼獨立

2018年01月18日 11:23 中時電子報 吳品瑤

「青蛙王子」高凌風2014年不敵血癌逝世，身後留下跟前妻金友莊所生的3名子女，其中，大女兒葛子揚(阿寶) 去年7月自台北城市科技大學演藝系畢業，也欲跟爸爸一樣進入演藝圈，而除了積極試鏡外，她還低調兼職「打工仔」，一切都是為了減輕媽媽的負擔。

葛子揚今現身錄影，分享了自身近況，據《蘋果》報導，她坦言畢業後還是會慌，也知道家裡的經濟狀況，因此在工作上相當積極，就想趕快獨立，透露平時除了試鏡，還會去百貨公司某服飾品牌工作，但因為是兼差打工排班制，因此最多一個月僅能賺2萬，葛子揚說目前只希望能賺取生活費，「不要靠媽媽」，她還說打工時不會刻意隱藏身分，照樣跟客人互動，但卻從沒被認出過，僅一次擦肩而過，就是跟某客人聊學校的事情，對方說：「我知道，跟寶弟的姊姊同學校」，葛子揚也只能笑笑附和。

至於演藝工作，葛子揚表示星二代身分沒有加分，有時表現得沒那麼好，導演、製片會露出一種「高凌風女兒應該表現更好」的表情，而這種苦她只能暗自吞下，對這種小事看得很開，自我安慰每個角色都有適合的人，坦言比起說話，唱歌跳舞她還比較在行，而葛子揚目前正在學習韓文，未來的夢想是去韓國求學，培養實力，至於爸爸高凌風忌日將至，葛子揚談到父親仍難掩思念之情，表示會找時間去祭拜，跟爸爸說說話。

(中時電子報)