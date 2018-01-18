超頂級 city’super繪文字蘋果 最高8萬8888元

2018年01月18日 11:37 中時 郭家崴

city’super RINGOWORK招財貓繪文字蘋果禮籃，限量1組，原價1萬2688元、特價9688元。（city’super提供）

以「大型精緻生活名店」為定位的city’super，即日起至2月20日推出年節商品，有頂級時令生鮮、高級水果禮盒、歐洲莊園初榨橄欖油、優質南北乾貨、進口糖餅等，品項多元走精緻化，其中，老饕夢幻逸品之一的日本和牛，首推日本鹿兒島最高的A5等級。

日本蘋果農家精心栽種的「繪文字蘋果」可為來年招好運，每組最高8萬8888元，青森當地的蘋果農家，在蘋果尚未轉紅前在外皮貼上各式帶有福氣、吉祥的圖案紙，並於生長過程中時時確認熟成度並調整受光面，讓每顆繪文字蘋果都帶有漂亮果色、清晰圖騰。其中，七福神與招財貓皆限量1組。

由於，台灣消費者近年愈來愈講究食材的來源、品質和製程，訴求純淨、無添加的商品，這次相關的禮品有紅藜年糕/牛軋糖、義大利莊園有機橄欖油、加拿大嚴選花果蜜、純釀醬油等。

為了送禮獨特，提供「禮品自組服務」，可自選店內商品搭配、組合，再選禮籃或禮盒包裝。另，大年初一至初四還推出進口食品福袋，有機會抽中city’super 500元商品券、進口廚房小家電等驚喜好禮。

(中時)