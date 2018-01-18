春節前4周就開始塞 北市府提醒注意壅塞路段

2018年01月18日 11:37 中時 陳燕珩

農曆春節快到了，民眾採買、尾牙活動多，北市交通局提醒，各交通幹道約在年前4周起車速將下降，民眾在1月15日到2月14日需特別注意，雍塞時段會從下午2點持續到晚間8點，尤其年前1周多達33條主要幹道、8條快速道路都易塞車，呼籲民眾避免壅塞路段，多搭乘大眾運輸工具。

北市交工處分析前2年春節前車流資料，發現農曆年前4周起，主要幹道和快速道路平均車速下降，且愈接近過年愈嚴重，與平常日相比，平均車速降2到3公里。一般日車流尖峰時刻為下午5到7點，不過接近春節前，壅塞時段會延長到下午2點至晚間8點。

從這周開始，已有12處主要幹道、3處快速道路可能出現壅塞情形，包括堤頂大道（樂群至基湖段）、麥帥一橋、市民大道（新生至環河段）；主要幹道則有中山北路（中正至劍潭段）、仁愛路（中山至紹興段）、民生西路（延平至重慶段、雙連至中山段）、民生東路（松山至建國段）、信義路（光復至基隆段）、建國南路（八德至市民段、忠孝至信義段）、新生南路（信義至和平段）。

另外，2月1日起華陰街、迪化街、寧夏商圈等地陸續舉辦年貨大街活動，各賣場、南北貨集散區、果菜市場、花卉市場及百貨公司等，也會出現趕辦年貨之人車潮，其中迪化商圈、建國花市、萬大路批發市場、台北魚市中心、內湖批發市場車潮較大。

交控中心主任林育生表示，市府現已加強車流監控，即時調整號誌，已因應特殊狀況，在主要的商圈、市場和道路周邊，會延長清道時間、動態調整號誌、增設行人專用時相等方式因應，也呼籲駕駛避開經封路段，勿違規停車，多搭乘大眾運輸工具。

(中時)