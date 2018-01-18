大學生血壓飆到170 腎臟整組壞了了

中山醫學大學附設醫院腎臟內科主任張浤榮指出高血壓控制不佳，會造成腎絲球灌流不足，長期下來就會纖維化到最後終致不可逆的腎衰竭。（馮惠宜攝）

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中山醫學大學附設醫院腎臟內科主任張浤榮呼籲高血壓患者，一定要定期量血壓，好好控制血壓，以預防心血管、腎病變。（馮惠宜攝）

台中一名大四學生大學入學健檢發現血壓高到170，卻未好好控制血壓，上周出現肺水腫急診就醫，血液、尿液檢查發現腎衰竭，不但需洗腎，還評估要腎移植；中山醫學大學附設醫院腎臟內科主任張浤榮指出，高血壓不好好控制造成腎衰竭的病變，這還是他行醫超過廿年來第一次見到這麼年輕的個案。

這名大學生上周寒流來襲時因肺水腫到中山醫學大學附設醫院急診，原本以為是心臟問題，但血液檢查肌肝酸指數高達10（標準為1.3）已是明顯尿毒症，進行腎臟細針穿刺，顯微檢查發現腎絲球細胞嚴重萎縮，已是不可逆的腎衰竭。

男大生自述大一入學健檢有發現血壓達170，雖曾就醫一、兩回後就不在意，不但未定期量血壓，也未遵從醫囑定期服藥，日前出現呼吸喘急就醫就被診斷是尿毒引發全身水腫，需洗腎，張浤榮說，聽聞兩邊腎臟都已經無功能了，男大生的父母相當崩潰。

張浤榮說，血壓高時會引起腎素及血管收縮素系統過度活化，進而引起進入腎臟的血管收縮，造成腎絲球灌流不足，腎絲球過濾率下降，如果長期不重視血壓控制，腎臟就像是一畝田長期缺乏水源灌溉，終將造成乾涸枯竭的結果，這個乾涸枯竭的現象，在顯微鏡下所觀察到的現象就是腎絲球硬化；他呼籲有高血壓病史的患者一定要好好控制血壓，已預防心血管及腎臟病變。

(中時)

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