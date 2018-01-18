魚池鄉日月潭　90年前就已鐵路電氣化

2018年01月18日 11:40 中時 沈揮勝

日月潭電氣化鐵道遺跡，僅剩這段約60公尺長的梅花砌石護坡，其餘多數因地貌改變，已難辨識。（沈揮勝攝）

梅花砌石護坡結構，以任何一顆石頭當核心，都呈現梅花狀。（沈揮勝攝）

社區解說牌漏寫電氣車歷史，耆老建議找機會補述。（沈揮勝攝）

電氣化鐵道終點東埔（今埔里麒麟里，非信義東埔）站區。（翻攝自日管處出版品《明潭憶舊》）

梅花砌石路基。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉司馬按庄，有段卵石砌成的道路邊坡，解說牌標示「輕便車道」，但耆老說這樣的標示其實不夠完整，砌石下方是輕便車道沒錯，但上方卻是「電氣車」路基！1920年代，此處是兩條平行的鐵道，其中電氣車鐵道，比十大建設之鐵路電氣化，足足早了半世紀！

「90年前，魚池鄉就已經有電車？」住所離梅花砌石僅200多公尺的南投縣日月潭民宿發展協會理事長賴聰耀說，聽起來讓人不敢置信，但卻是千真萬確！

他說，日本據台當局1920年規畫興建日月潭第一水力發電所（現之大觀一廠），為方便疏運資材及人員，從日月潭水社開闢1條80公里長的電氣車鐵路，西端在現在的水社壩、東端在埔里鎮麒麟里，總站設在現今九族文化村大門西北側的「三塊厝」，往北還有1條支線。

日月潭解說員洪菊珠說，九族文化村大門前聚落地名叫「電町」，意即「電車站街區」；電氣車施設在1934年電廠完竣運轉後全數被拆走，原本路基也因農業行為等因素地貌改變，僅餘這1小段、長約60公尺的梅花砌石路基邊坡，為台灣電氣車史作見證。

(中時)