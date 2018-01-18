越南妹來台賣淫淘金夢碎 賠了夫人又折兵！

中和警分局共查獲10件妨害風化案件。（葉書宏翻攝）

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中和警分局共查獲10件妨害風化案件。（葉書宏翻攝）

越南籍32歲阮姓女子日前花費1萬美金（約30萬元台幣），以「坐桶子」方式偷渡來台賣淫淘金，豈料，上岸一個多月，即遭新北市中和警分局查獲，連偷渡的船費都沒賺回來，她直呼「有夠倒楣！」警方將她移送至移民署準備遣送出境。

警方調查，阮女2年前來台工作時逃逸，被限制入境，經由友人介紹，花費1萬美金（約30萬元台幣），以「坐桶子」方式偷渡來台賣淫淘金。新北市政府警察局跨大執行「靖黃專案」，當場逮捕正在賣淫阮女及嫖客。阮女向警方表示，也是迫於生活所逼，上岸一個多月遭查獲，連船費都還沒回本，實在有夠倒楣。

據了解，情色業者直接在各大論壇、網站上刊登相關訊息，雖然網路中標榜「指油壓」，卻又留下伏筆「可追加或親洽面談後滿意再消費！」「主動熱情，會帶領哥哥走入一個浪漫的旅程。」有些個工甚至強調24小時服務，附上身材火辣的年輕女子照片，離捷運站很近，走路就會到。

情色業者直接在各大論壇、網站上刊登相關訊息，雖然網路中標榜「指油壓」，卻又留下伏筆。（葉書宏翻攝）
中和警分局共查獲10件妨害風化案件，警方查扣相關證物。（葉書宏翻攝）

中和警分局表示，自1月11日至1月13日期間，動員上百名警力，藉由擴大臨檢、清樓專案等相關勤務方式，清查轄內養生館、出租套房等可能暗營色情場所，共查獲10件妨害風化案件，移送數10名涉嫌媒介犯罪嫌疑人，中不乏以短期觀光名義來台賺取現金。

中和警分局分局長葉爾煙表示，「打擊不法沒有假期，透過靖黃專案的掃蕩，為的就是給中和區市民安全、安心、安居的三安環境」，堅定表達警方捍衛治安的決心。

(中時)

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