影》共軍繞臺 突顯兩岸缺乏軍事互信機制

2018年01月18日 12:05 中時電子報 喻華德

在去年一連串的共軍機艦遠洋長途訓練時，國防部長馮世寬甚至向立法院請假，以坐鎮衡山指揮所掌握敵情。但事實上，整個國防體系應不至於每次都需要部長親自坐鎮，尤其是若兩岸有「軍事互信機制」，對於共軍的持續增加「例行性」（大陸稱常態化）遠洋長途訓練頻率和強度，更能有效避免雙方誤判情勢爆發軍事衝突的可能性。

兩岸軍事互信 臺灣還需要買武器？

據軍事媒體《亞太防務雜誌》報導，在扁政府執政時期，軍方即規劃一整套完整的「兩岸軍事互信機制」，並分為近、中、遠程三個階段實施。

美日基於飛航安全考量，都與中國大陸進行相關磋商。美國和大陸已於2015年針對重大軍事行動，考量雙方要有相互通報機制，因此新增「軍事危機通報附件」及「海空相遇安全行為準則」文件，並已完成簽署「空中相遇附件」，藉此增進戰略互信、降低臨場敵意，並避免誤解、誤判及防範海空意外事件。日本與大陸同樣為防止海空軍事動態誤判，2017年也在就「海洋事務高級磋商」中，將「海空聯絡機制」設置草案達成基本共識，預計近期正式啟用。

扁時代的兩岸「軍事互信機制」規劃

在近程階段，設定為「互通善意，存異求同」，具體方案為：一、續釋善意並爭取國際輿論支持。二、藉由民間推動軍事學術交流。三、透過區域及國際「第二軌道」機制擴大溝通。四、推動兩岸國防人員合作研究及意見交換。五、推動國防人員互訪與觀摩。

中程階段，設定為「建立規範、穩固互信」，具體方案為：一、推動臺海及南海海上人道救援合作，共同簽署「海上人道救援協定」。二、協商合作打擊海上國際犯罪，逐步建立海事安全溝通管道及合作機制。三、共同簽署「防止危險軍事活動協定」，相互避免船艦、軍機意外跨界或擦槍走火。四、共同簽署「軍機空中遭遇行為準則」及「軍艦海上遭遇行為準則」，防止非蓄意性的軍事意外或衝突發生。五、共同簽署「臺海中線東西區域軍事信任協定」，規範臺灣海峽共同行為準則。六、臺海中線東西特定距離內劃設「軍機禁、限航區」或「軍事緩衝區」。七、雙方協議部分地區非軍事化。八、撤除針對性武器系統的部署。九、雙方協議共同邀請中立之第三者擔任互信措施的公證或檢證角色。

而遠程階段，設定為「終止敵對，確保和平」，具體方案為：一、配合雙方政府和平協議之簽訂，結束兩岸軍事敵對。二、進一步發展兩岸安全合作關係，確保臺海和平穩定。

全案公開於2005年版的國防報告書，並獲時任國防部長李傑首肯核定。當時軍方強調「兩岸軍事互信機制」應建立在雙方互信之基礎，不過大陸始終不放棄武力犯臺及未能展現具體善意，因此為確保國家安全，在作為上必須區分近、中、遠程三個階段規劃執行。

外界或許會認為蔡英文總統不接受九二共識，中共豈會願意談。但蔡總統日前曾稱「有理性的決策者是不會做出這個決定的」，指習近平應該不會動武。回顧過去，即使在兩岸關係創下新高峰的馬政府時期，排序為「政治先於軍事」，因此機制未能有實質進展。相反地檢視今日的情境，若對調為「軍事先於政治」，對於降低擦槍走火的可能性和增加互信應有助益，尤其是軍事互信機制並非「一步到位」，而是分階段實施，內容若有需要也可依照現今情境調整，亦將成為蔡政府任內的重大政績。

(中時電子報)