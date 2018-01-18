掃射天道盟兄弟檔 角頭「小六」更審重判無期

2018年01月18日 11:50 中時 王己由

綽號「小六」的小角頭林立晟，不滿天道盟同心會大哥「蝗蟲」兄弟黃榮煌、黃琮文，瞧不起他又跟他搶地盤，且小弟又被毆打，2014年8月約兩人到新北市一家汽車旅館協調，林立晟竟持步槍近距離掃射，打死黃姓兄弟。案經台灣高等法院更二審18日審結，撤銷一審19年徒刑判決，依殺人罪判林立晟無期徒刑，褫奪公權終身。

同案共犯范家瑞則從10年徒刑，改判13年10月；蔡冠群、蕭正義則各判4年，併科罰金6萬元；王再恩及賴世錦則獲改判無罪。

2014年8月6日晚間，林立晟兩名親信蔡冠群、林建宏在新北市板橋南雅夜市內，遭「蝗蟲」幫眾痛毆。隔天凌晨林立晟、范家瑞、蔡冠群等人，共謀報復計畫，林立晟約黃姓兄弟，謊稱要化解過往糾紛，約在摩鐵見面，不料遭林立晟等人設局殺害。

高院更二審認為林立晟為本案主犯，被害人未攜帶任何致命武器，殺害2人罪性深重，但本案並非林立晟率眾主動找黃榮煌尋仇報復，且並無預謀殺人之謀劃，只是誤判黃榮煌等人會持武器攻擊，一時失措，才失控臨時萌生殺人犯意，開槍射殺黃氏兄弟等人鑄下大錯，且林立晟犯罪後坦承犯行，本案林立晟若處以極刑，雖或可消減被害人家屬心中怨恨，但仍難慰其內心悲痛；如予林立晟生機，或可以其餘生彌補被害人家屬損害，無處以極刑使與人世永久隔絕之必要，故判處無期徒刑。本案可上訴。

(中時)