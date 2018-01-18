優九變優久 中原逢甲靜宜加入跨校聯盟

2018年01月18日 11:56 旺報 李侑珊

為打造華人圈常春藤盟校，發揮各校最大優勢，從2012年起由大同、文化、世新、東吳、淡江、輔仁、銘傳、實踐及北醫九所歷史悠久、辦學績優的私立大學共同組成「優九聯盟」。各校不但加強彼此互助，達到教學資源整合，發揮綜整效力。因此中原、逢甲、靜宜三所大學亦申請加入聯盟，名稱也改名為「優久大學聯盟」，持續發揮私校對高教影響力。成為12校的優久大學聯盟在校際合作上更加緊密，不僅可跨校跨域選修課程，還能申請至聯盟學校交換，最長可達一學年，使學生學習更加寬廣，選擇更加彈性。

結盟大學建校皆逾半世紀，學生數加起來超過20萬人，校友更是難以計數，無疑是一股強大的高教力量。12校各有所長，涵蓋各項領域與多項專業，透過「跨校跨域」合作，學生可依能力、興趣選擇適當的課程，學習各校頂尖領域，強化專業修課。

修讀跨校雙主修或輔系學生，經各校審查通過，可在學籍所屬學校之學位證書加註跨校雙主修或輔系學校及學系名稱，加修雙主修者並於證書上加列學位名稱，藉以為學歷加值，進入職場更好就業。優久大學聯盟除推動校際修課外，只要符合資格的學生，皆可申請交換聯盟內的學校，各校每學年錄取20名為上限。

優久大學聯盟輪值主席銘傳大學李銓校長認為，面對高教全球化競爭，唯有不斷地超越自我、跨域創新、優勢互補才能擁有更多資源面對挑戰。優久大學聯盟執行長崔文慧表示，聯盟逐步發展茁壯，融合盟校資源，發揮各校強項，實踐跨校多元學習，聯盟下一階段將推動境外生資格驗證資訊分享、磨課師平臺、舉辦跨校多領域學習活動等，持續高教創新共創多贏。

(旺報)