美魔女上網色誘豬哥男 啪啪啪完強拍裸照勒索

美魔女上網色誘豬哥男，完事後趁男洗澡強拍裸照勒索5千至1萬人民幣。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

大陸一名51歲美魔女李美（化名）保養得宜再加身材高挑、皮膚白皙很難看出實際年齡，她因離婚空虛寂寞又手頭拮据，於是想出依靠自己美色賺錢又賺爽方法，她先上網找男曖昧聊天待吸引男子上鉤後，就將他們約到家裡，並與他們發生性關係，再趁男子去洗澡後強拍裸照勒索5千至1萬不等人民幣，在順利得手數次後，他再找自己老網友重施故技時，卻踢到鐵板逮警逮捕。

身材高挑，眉目清秀，皮膚白皙，這是李美給人的第一印象，據網易新聞網報導，51歲的她平時愛化妝打扮，加上腿長、胸大、屁股翹很難讓人不動心。她因手頭拮据；於是想到用自己美色賺錢方法，她先在網上和男性聊天，且儘量聊得曖昧有趣。吸引男子主動上鉤後，就將他們約至家中，與他們發生性關係。完事後再趁男子去洗澡之際，把他們的錢包、手機、衣服等物鎖在房間內，在男子從浴室出門那一刻開始拍照，然後以此為要脅，索取錢財。

憑藉美麗的外貌照片，李美在微信上化名「漂亮」「漂亮姐姐」，輕而易舉地就吸引大批好色之徒追蹤，在一家國企上班的張姓男子便遭她用此美人計勒索1萬元，還有在某國有公司上班的李姓男子也被同樣手法勒索了5000元，在得手多次她更加有信心。

一個多月後她找上老網友高強重施故技，待高強洗完澡剛出來，抓住時機拍下裸照勒索2萬元，他寫下欠條但署名時落款是「王東」後，就出門去借錢但其實是去報警，李美最後遭警逮捕。

(中時電子報)

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