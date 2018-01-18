高應大模具、土木重設五專部 招收80名學生

2018年01月18日 11:57 旺報 李侑珊

高應大重設五專部培養產業菁英人才十年計畫(校長楊慶煜)。（高應大提供）

土木系培育理論與實務兼具的國家建設人才。(高應大提供)

為培育知識技能紮實，產企業立即可用之人才，高雄應用科技大學響應教育部政策，重現高雄工專務實致用教學典範，模具工程科與土木工程科將於107年重新招收五專生，名額共80名，打出「全國最實在」為招牌，以「全」球思維與跨國企業共同培育人才，以「國」際視野培養主修英語、副修東南亞語言的跨文化能力，以「5+3+2」一站式學經歷接軌打造「最」佳履歷，以多功能實習工廠暨雙師授課磨練「實」作戰力，更祭出高額獎學金幫助優秀學子「在」學安心，並與實力雄厚的業者合作，產學共教培養具備多元職能、擁有現場實務技術的優秀學子。

高應大校長楊慶煜表示，「五專」是高應大培養產業菁英人才的十年計畫，五年專科教育，三年工作經歷，二年碩士精研實力，五年琢玉，十年大器。學校擁有全國唯一的模具系，師資陣容堅強，教學資源豐富。土木工程人才市場需求大，主打副修新南向語言，強化學生國際溝通、交流、移動能力。兩系皆有五專到博士的完整學制，提供最佳的升學與職場回流教育管道。為了讓學生安心在學，學校祭出會考5A＋入學總獎學金50萬，5A++入學總獎學金100萬，另學校也發起「攜手點燈」助學計畫，助學金總額高達千萬元，為同學前程溫馨點燈。

高應大模具系主任徐中華表示，為培育能掌握模具結構、設計、開發能力以及具有人文素養的全方位優秀模具工程師，課程架構將以重基礎、多實作為主軸，強調學以致用，以類生產線實務課程培養模具領域系統整合及跨領域技術創新的技能。合作廠商都是產業龍頭、生產力優、員工培訓機制完善且工作環境佳之企業。為了培育國際化專業人才，模具系也與多家跨國集團合作，如赫比集團、富強鑫集團、可成科技股份有限公司及世德工業股份有限公司等多家公司。

高應大土木系主任黃忠發表示，五專課程除了涵蓋土木類主要技師應考科目，還將配合8門產業學院科目，延聘業界教師授課，貼近營建產業需求，培養理論與實務兼具的國家建設人才。土木系鼓勵學生畢業即就業，持續進修與終身學習。著眼於東南亞地區土木營建的發展商機，學生可副修東南亞國家語言，成為符合南向需求之工程人才。合作廠商都是在業界長期深耕，名聲斐然，版圖遍布北、中、南區的優質營建業者，如華友聯建設、瑞助營造、根基營造、達茂營造等。

(旺報)