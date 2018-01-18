中崙市場BOT大樓啟用 柯P：下次不會那麼慢

台北市長柯文哲（右）出席中崙市場BOT案大樓啟用典禮，隨後他參觀中崙市場的美食街順便品嚐各式珍饈小吃。（季志翔攝）

友善列印
中時

台北市長柯文哲今早出席中崙市場BOT大樓啟用典禮，這是台北市首個以BOT方式改建公有傳統零售市場的個案。雖然如此，這個改建案從2009年與廠商簽約，至現在才正式啟用，柯致詞時強調，以後市場改建不會再拖那麼久。

老中崙市場於1960年開業，2004年北市府考量建築物老化、軟硬體需要轉型，因此決定以BOT方式改建，並於2009年與馥霖股份公司簽訂契約。歷時多年，新的中崙市場改建為地下6層、地上14層建物，1、2樓為傳統市場，3樓為區民活動中心及部分旅館空間，4樓以上為旅館。去年市場率先展開試營運，今早旅館與市場一併正式啟用。

柯文哲致詞時強調，以後市場改建不會再拖那麼久；但被問到是否以此來爭取年底選舉選票，甚至以市場改建作為競選主軸？柯強調，這不會是選舉主軸，這只是該做的東西而已。

柯文哲說，台北市市場老就應該要改，不然每次看到東西放在地上都很不喜歡，他是當醫生出身的，乾濕分離、垃圾不落地、東西不擺在地上、整齊清潔應該是基本條件，尤其去日本看過再回來看台灣的市場，就會覺得一定要改進，所以不要動不動就想到選舉。

被問到速度會不會比前朝快？柯文哲自詡自己是外科醫生、做事一定快，這是特色，且現在市府團隊比較勤勞，每天早上7點半開始盯（指市長室晨會）還是有用的。

(中時)

因「一條褲子」柯文哲、簡余晏裂… 民進黨台南市長初選6搶1 均完成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。