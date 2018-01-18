中崙市場BOT大樓啟用 柯P：下次不會那麼慢

2018年01月18日 12:06 中時 張潼 、 季志翔

台北市長柯文哲今早出席中崙市場BOT大樓啟用典禮，這是台北市首個以BOT方式改建公有傳統零售市場的個案。雖然如此，這個改建案從2009年與廠商簽約，至現在才正式啟用，柯致詞時強調，以後市場改建不會再拖那麼久。

老中崙市場於1960年開業，2004年北市府考量建築物老化、軟硬體需要轉型，因此決定以BOT方式改建，並於2009年與馥霖股份公司簽訂契約。歷時多年，新的中崙市場改建為地下6層、地上14層建物，1、2樓為傳統市場，3樓為區民活動中心及部分旅館空間，4樓以上為旅館。去年市場率先展開試營運，今早旅館與市場一併正式啟用。

柯文哲致詞時強調，以後市場改建不會再拖那麼久；但被問到是否以此來爭取年底選舉選票，甚至以市場改建作為競選主軸？柯強調，這不會是選舉主軸，這只是該做的東西而已。

柯文哲說，台北市市場老就應該要改，不然每次看到東西放在地上都很不喜歡，他是當醫生出身的，乾濕分離、垃圾不落地、東西不擺在地上、整齊清潔應該是基本條件，尤其去日本看過再回來看台灣的市場，就會覺得一定要改進，所以不要動不動就想到選舉。

被問到速度會不會比前朝快？柯文哲自詡自己是外科醫生、做事一定快，這是特色，且現在市府團隊比較勤勞，每天早上7點半開始盯（指市長室晨會）還是有用的。

(中時)