廣東省公布新政協委員名單 星爺二度受邀

2018年01月18日 11:50 中時電子報 李靖棠

據大陸澎湃新聞報導，廣東省第十一屆常務委員會於昨日召開會議，決定了下一屆政協委員共789名，其中在兩岸四地擁有極高知名度的演員「星爺」周星馳，也順利二度連任，成為101名香港籍委員中最受關注的一位。除了他以外，多位香港「富二代」也被列名為特邀人士名單，如霍英東集團副總裁霍啟山和新鴻基地產執行董事郭基煇等。在789名委員名單中，338名獲得連任、而有451名屬於新提名的委員。

看見20130225 旁觀者周星馳StephenChow

現年55歲的周星馳，祖籍浙江寧波、出生於香港，其名出自於滕王閣序中的「雄州霧列，俊彩星馳」。從小家境貧寒，有一姐一妹，由母親獨立撫養長大。中五畢業後，進入無綫電視藝員訓練班第11期，從兒童節目主持人開始，逐漸轉戰電影界。1998年以電影《霹靂先鋒》男配角，勇奪金馬獎的最佳男配角獎後，大開其影劇事業之路。喜劇與無厘頭形象，透過電視與電影傳播，讓《賭聖》、《逃學威龍》、《大話西遊》、《食神》、《武狀元蘇乞兒》、《唐伯虎點秋香》和《九品芝麻官》等成名作，奠定他至今不墜的喜劇地位。

除了上述提及的人物外，本次廣東政協名單中，可說是把港澳政商名流圈入不少，包含玩具大王蔡志明姪兒蔡加頌、嘉華國際主席呂志和三子呂耀華、國際青商會港總會會長簡汝謙、震雄集團創辦人蔣震女兒蔣麗苑等財團二代；澳門方面，也選出和邀請35位代表，包括馬志達、鄧振宏、盧曉翩、葉頌聲、朱海生、李從正等人。

(中時電子報)