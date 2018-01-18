玩手遊玩到變臉 竟將別人女友手機號碼做成「約炮專線」

黃男因手機遊戲與人發生不快，為了報復，竟把對方手機號碼PO在遊戲裡做成「約砲專線」。(非當事人示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
旅遊業蔡姓男子與馬姓女同業交往，卻因搶客人起糾紛，蔡男竟散佈馬女私密照。(示意圖/達志影像)

一名黃姓男子因為手機遊戲與和綽號「阿達」男子發生不愉快，以為對方手機門號是其女友的，為了報復，竟把號碼PO在遊戲裡，還附上「阿達好友老婆約砲專線」，當事人發現後，又不願意刪除，因而被依加重誹謗罪嫌起訴。

《自由時報》報導，黃男因為知道阿達的手機門號是其女友的，因此惡意在2017年7月2日晚間，登入「旅遊大亨」手機遊戲，並在自己的遊戲角色「靠～～魔鬼」欄中，登載「阿達好友老婆約砲專線」字樣，並附上阿達的手機，讓人以為該門號的持有人有在做性交易。

阿達的林姓女友從友人得知電話被惡搞，循線查出是黃男所為，因此要求對方刪除，沒想到遭到拒絕，憤而報警，但黃男到案後狡辯說，自己並沒有誹謗犯意，既不認識林女也不是要罵她。

由於林女則提出LINE對話紀錄，證明黃男犯案後，她有要求撤下「阿達好友老婆約砲專線」文字，但卻遭拒絕，確實有惡意，因此檢方認定，黃男在可供不特定多數人閱覽的「旅遊大亨」手機遊戲角色自我介紹欄中，登載「阿達好友老婆約砲專線」等文字，顯有散布於眾的故意，最後依加重誹謗罪嫌將他起訴。

(中時電子報)

中油苗栗供氣中心氣爆 5工人受傷… 好溫馨！女巡警安撫路旁重傷貓 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。