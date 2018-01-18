玩手遊玩到變臉 竟將別人女友手機號碼做成「約炮專線」

2018年01月18日 11:56 中時電子報 張國欽

旅遊業蔡姓男子與馬姓女同業交往，卻因搶客人起糾紛，蔡男竟散佈馬女私密照。(示意圖/達志影像)

一名黃姓男子因為手機遊戲與和綽號「阿達」男子發生不愉快，以為對方手機門號是其女友的，為了報復，竟把號碼PO在遊戲裡，還附上「阿達好友老婆約砲專線」，當事人發現後，又不願意刪除，因而被依加重誹謗罪嫌起訴。

《自由時報》報導，黃男因為知道阿達的手機門號是其女友的，因此惡意在2017年7月2日晚間，登入「旅遊大亨」手機遊戲，並在自己的遊戲角色「靠～～魔鬼」欄中，登載「阿達好友老婆約砲專線」字樣，並附上阿達的手機，讓人以為該門號的持有人有在做性交易。

阿達的林姓女友從友人得知電話被惡搞，循線查出是黃男所為，因此要求對方刪除，沒想到遭到拒絕，憤而報警，但黃男到案後狡辯說，自己並沒有誹謗犯意，既不認識林女也不是要罵她。

由於林女則提出LINE對話紀錄，證明黃男犯案後，她有要求撤下「阿達好友老婆約砲專線」文字，但卻遭拒絕，確實有惡意，因此檢方認定，黃男在可供不特定多數人閱覽的「旅遊大亨」手機遊戲角色自我介紹欄中，登載「阿達好友老婆約砲專線」等文字，顯有散布於眾的故意，最後依加重誹謗罪嫌將他起訴。

(中時電子報)