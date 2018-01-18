《全台最速報》南屯區公所 集資義助獨老年菜

《全台最速報》

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中時電子報
綜合報導

◎南屯區公所 集資義助獨老年菜

南屯區公所員工展愛心，在過年前募集了3萬5千多元，致贈華山基金會愛心年菜捐款，要讓弱勢獨居長者在年節期間，能有一頓熱騰騰的年菜可享用，由區長程泰源代表，將募集的愛心捐贈給華山基金會，感謝南屯區公所的愛心，基金會也特別回頒感謝狀。

◎求職「旺旺」來！ 春節前台南連3場徵才

找個工作好過年！趕在農曆年前，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心18日、25日、26日連辦「吠吠揚揚迎薪春」3場徵才，預計 20家以上優良廠商釋出逾400以上職缺，活動地點分別在台南市安南區、仁德區及東區，就業中心也特別為早鳥民眾加油打氣，準備十犬十美狗年紅包發送。

◎灑水.砸玻璃.溜雙節梯...竹縣消防演習超逼真

台電峨眉超高壓變電所在2012年曾發生變壓器爆炸事故，有鑑於此，新竹縣政府消防局辦理107年度廠區災害應變及加強人員自救能力演練，加強灌輸相關公共場所從業員工正確防火及避難逃生觀念，更希望能達到春節期間零災害、零事故的目標。

◎基隆中正區行政大樓 22日開放辦公

堪稱比基隆市政府還豪華的基隆市中正區行政大樓，歷時3年多完工，各單位也將在22日陸續進駐辦公，開放並提供民眾服務。

(中時電子報)

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