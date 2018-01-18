疑不滿妻想離婚 暴力夫竟追到娘家殺死她

2018年01月18日 12:09 中時 吳敏菁

夫追到妻彰化市娘家持刀械殺妻後逃亡，留下一歲兒子。（吳敏菁攝）

14:57更新)彰化市大竹里18日上午11時，發生夫殺妻命案，夫妻倆住在台中龍井，疑似鬧離婚，妻子回彰化的娘家，夫今天上完早班後，從台中追到妻的娘家要理論，企圖挽回婚姻，雙方激烈的爭吵，夫在氣憤之餘，持隨身攜帶的美工刀割斷妻子的動脈，許女血流如注，不支倒地、當場斃命。

警方和消防救護人員接獲報案，29歲許姓女子倒臥一樓的樓梯旁的飯廳，已經沒有生命跡象。根據目擊者表示，王嫌直接衝進家門，衝到2樓臥室找妻子，從2樓殺到1樓飯廳，34歲王姓男子殺妻後，還將飯廳門反鎖，開始逃亡，家屬情緒激動。

警方初步調查，許女的妹妹聽到爭吵聲下樓，拿起手機要報案，就被王男砸地，許女的妹妹奔跑到門外，大聲呼喊：「救命」。王嫌還鎮定收拾後東西，將飯廳的門反鎖，開車離去，警方到現場撞開飯廳門，許女已經失血過多，當場不治。

鄰居表示，案發聽到一陣爭吵和慘叫，聽聞王嫌經常對許女施暴，許女攜帶1歲兒躲回娘家，沒想到被追殺、刺死在家中，死者母親崩潰痛哭，說女兒常被打，但不敢說，想要離婚，丈夫過去也質問過女婿，為什麼打女兒？卻根本說不清楚，懷疑女婿人格有問題、情緒不穩定。親友得知後，紛紛趕到現場，都非常氣憤。

警方全力追緝中行兇王嫌到案，也安排檢方相驗，確定行兇經過和致死的原因，整起命案還在釐清中。

(中時)