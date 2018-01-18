終於拿到錢! 大統混油案 消費者每人先獲賠1.5萬

2018年01月18日 12:10 中時 柯宗緯

消費者出面表達感謝之意，也希望台灣不要再有黑心廠商。（柯宗緯攝）

大統長基混油案纏訟4餘年，業者與消費者以9100多萬達成和解，負責團訟的台灣消費者保護協會今（18）日表示，大統無法一次拿出所有賠償金，首期4260萬已匯入協會帳戶，2840位消費者每人可獲1.5萬元賠償，明起開放受理，預計農曆年前入帳，剩餘部分則提出假執行扣押高振利名下財產，屆時拍賣後再做處份分配。

蒐證過程十分繁雜，必須一一清點、驗證油品。（柯宗緯翻攝）

大統長基涉攙偽、假冒「純橄欖油」等8大類食用油品，並違法添加未經許可添加物「銅葉綠素」調色，偽冒色澤，虛偽標示於油瓶上，再透過通路商鋪貨，將產品販售至賣場、店面，讓無辜消費者吃下肚，更造成社會恐慌。

蒐證過程十分繁雜，必須一一清點、驗證油品。（柯宗緯翻攝）

102年10月，彰化地方法院起訴大統長基及負責人高振利等人涉犯詐欺、違反食品安全衛生管理法等罪嫌，隔月台灣消保會受理各縣市消保官協助處理的團體訴訟申請登記，並於103年4月3日正式提起團體訴訟，展開冗長民事求償。

蒐證過程十分繁雜，必須一一清點、驗證油品。（柯宗緯翻攝）

台灣消保會理事長楊月雲指出，歷經一審8次開庭、二審21次開庭，業者同意以一審結果，給付2840位消費者，共9105餘萬元賠償金，首期4260萬已入消保會帳戶，明天起開放消費者提供資料轉帳，預計農曆年前發放，若聯繫不到消費者，則將於4月提存法院。

參與訴訟的消費者李小姐直說，原本以為該案已經石沉大海，沒想到會接到電話說可以拿到賠償金，就像過年前收到小紅包一樣。消費者許秀梅說，自家使用大統油1、20年，未料竟會出包，對於這個判決結果不是太滿意，但還是感謝消保會協助團訟，希望能給黑心廠商教訓。

和解金發放方式

獲賠償資格的消費者可上「台灣消保會網站」查詢，和解金發放SOP重點為，獲賠消費者收到本會掛號通知後，於3日內將身分證正、反面影印本及存摺簿影印本以掛號寄至本會(並請在身分證影本上註明本會通知函上姓名後面的編號，以利本會縮短文書作業時間)。限參加本團訟的本人領取及銀行轉帳，不發現金。

(中時)