為了給家人更好的生活　營建包商轉職踏入餐飲業

2018年01月18日 12:13 中時 葉書宏

「傻師傅」餐飲店販售的米糕。（葉書宏攝）

「傻師傅」餐飲店販售的米糕。（葉書宏攝）

36歲劉士榮從事營建業外包多年，近年來受到大環境影響，開始轉投資經營「傻師傅」餐飲店，販售米糕、湯包及排骨酥等銅板美食，為求永續經營及餐飲品質，劉士榮相當注重品管及SOP流程，讓呈現在客人面前的米糕，不會太濕或太乾，Q度恰到好處。

劉士榮表示，經營營建外包多年，業績隨著大環境起起落落，近年來為了讓妻兒有更好的生活，他開始思索「永續經營」的產業，他發現不管景氣如何變遷，民以食為天，傳統產業仍是屹立不搖，因此萌生轉行念頭，從營建業一頭栽入餐飲業。

劉士榮表示，餐飲行業很多，但他認為銅板美食如米糕、湯包及排骨酥等產品，可以當正餐又可以當點心，民眾一個月可能只吃幾次餐館、幾次牛排，但小吃類卻幾乎可以天天可吃，且小吃類的顧客年齡層從5歲至80歲皆可，老少咸宜。

劉士榮說，日前食安風暴重創台灣美食王國美名，因此他相當講究衛生、品管，米糕全都由中央廚房生產，除了糯米選擇講究外，內含香菇等豐富食材，另外，搭配上魚酥，讓消費者一口吃下多重口感，另外，他制訂SOP流程，員工們經由嚴格訓練，才不會讓米糕太濕或太乾，影響口感。

劉士榮強調，米糕好吃的另一個關鍵就是醬料搭配，經由1個多月研發醬料，酸甜口感搭配糯米香味，連自己及家人都是愛吃的饕客，「以做給家人吃的用心，才能呈現出最道地的台灣小吃。」

饕客徐先生說，坊間販售米糕店家很多，但「傻師傅」的米糕醬料，讓人愛不釋手，吃起來很有古早味。

店名：傻師傅

地址：新北市中和區華新街69號

電話：02-8942-1511

營業時間：24小時經營（全年無休）

售價：米糕40元

(中時)