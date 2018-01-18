澳航常用A380最不環保 長榮華航躋身汙染最低前五

澳洲航空。(圖/shutterstock)

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中時電子報

最新調查顯示，營運跨太平洋航線的航空公司中，澳洲航空為排放更多二氧化碳、最不環保的航空，該航空的人均碳排放最高，所用人均燃油量比耗油最低的公司多出64%。台灣的長榮航空和中華航空在這項排名上則是躋身人均燃油量最低的第4名。

據國際潔能交通委員會 （ICCT）最新公佈的各家航空公司燃油效率排行指出，澳洲航空（Qantas）航班平均每公升燃油只能載一名乘客22公里，但燃油效率最高的海南航空及全日空航空（All Nippon Airways）兩間則每公升燃油可載一名乘客達36公里。

國際潔能交通委員會 （ICCT）最新公佈的各家航空公司燃油效率排行。(圖/ICCT)

台灣的長榮航空和中華航空則是共列燃油效率最高的第4名，每公升能載一名乘客達34公里，都高於航空業的平均，每公升能載一名乘客達31公里。另外，兩家航空最常使用的都是波音廣體客機777-300ER。

報告指出，航空公司的燃油效率大部分取決於貨物運載量、座位密度、飛機效率與乘客載荷等主要影響因素。澳洲航空燃油效率低，是因為較常使用耗油的空中巴士A380及波音747-400ER客機，該航空的空位率高達26%，也是有營運跨太平洋航線的航空公司中平均空位率最高的。

至於燃油效率最高的全日空是靠增加航班貨物的運載量，達到更高效的運輸目標。海南航空則是有超過80%的航班都使用較高效的波音787夢幻客機，其餘則採用空中巴士 A330，另一方面也極力降低空位率，來達到高效率的運輸。

航空業目前約佔全球二氧化碳排放量的 2.5%，專家也都評估未來航空業的碳排放會繼續上升，到 2050 年航空業的碳排放量將相當於要限制全球溫升 1.5°C 可用碳排放額的25%。

(中時電子報)

文章來源：TRANSPACIFIC AIRLINE FUEL EFFICIENCY RANKING, 2016

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