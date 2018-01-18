澳網》謝淑薇爆冷拍退世界第3穆古如莎 拿下32強門票

2018年01月18日 12:06 中時電子報 黃邱倫

雖然她的言論飽受爭議，但謝淑薇的天賦依舊是台灣第一，今日在澳網女單第二輪面對世界排名第3的西班牙名將穆古如莎，整場比賽破掉對手4次發球局，最終以7比6(7比1)、6比4寫下生涯最大的冷門獲勝賽事，32強賽事將碰到前世界排名第2的大拉瓦絲卡。

謝淑薇在澳網的最佳成績是2008年闖進16強，過去不曾與穆古如莎交手過，雖然第1個發球局就遭到破發，但她立刻回穩，分別在第2與第4局回破，打完前5局取得4比1領先優勢，可惜在第9局被反破，隨後雙方戰成6比6，比賽來到搶七局面，謝淑薇大發神威，加上穆古如莎發生多次失誤，氣得破口大罵，眼睛頻頻朝著看台上的教練望著，頗有無奈的感覺，謝淑薇輕鬆的以7比1拿下首盤。

謝淑薇直落二擊敗穆古如莎，澳網32強將碰到曾世界排名第2的大拉望絲卡。(美聯社)

次盤，謝淑薇一鼓作氣的分別在第3局和第7局破掉穆古如莎的發球局，取得5比2領先，第8局謝淑薇來到拿下勝利的發球局，可惜沒能把握住，穆古如莎打出一記反拍對角直線球，線審當下盼出界，但主審改判壓線好手，謝淑薇挑戰失敗，發球局被破，穆古如莎3比5落後。

第9局，穆古如莎在「丟士」的壓力下雙發失誤，但謝淑薇錯過破發賽末點，5比4謝淑薇仍保有一個破發優勢。

第10局，謝淑薇先打出一個漂亮的壓線穿越球，緊接著穆古如莎回擊出界，最終在網前的精彩回擊球，幫助她在經過將近兩小時的激戰後6比4拿下32強門票。

謝淑薇賽後受訪哽咽表示，感謝澳洲籍教練保羅，她能夠拿到雙打世界球后以及單打創個人最佳，都是保羅的功勞，沒有保羅的一路幫助，就沒有現在的她。而坐在觀眾席上的保羅，以驕傲的眼神看著愛徒在球場上的精采表現。

(中時電子報)