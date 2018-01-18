慎選房客很重要 警方呼籲：小心得不償失

2018年01月18日 12:17 中時 葉書宏

警方呼籲，房東出租時應慎選房客，避免房屋遭利用成為犯罪處所。（葉書宏翻攝）

農曆年關將至，春節過後是租屋族的換屋旺季，不論年後轉職搬家，或大學生開學前換租屋，租屋市場也跟著活絡，然而房東出租時應慎選房客，避免房屋遭利用成為犯罪處所。

日前，警方在樹林區鎮前街某出租民宅查獲以陳某為首的詐騙集團，警方調查發現該詐騙集團為掩人耳目，租下整棟樓房，並在頂樓違章建築內架設機房，供犯罪場所使用。案經新北市政府聯合稽查小組確認是頂樓加蓋違章建築且潛藏公共安全危機，列為優先拆除目標，並於106年12月26日執行拆除完畢。本案是全國首件將詐騙機房以不法違章建築拆除的第一個案例，房東雖然覺得相當懊悔但也只能配合執法。

警政署為強化維護治安，於日前頒布運用「第三方警政」策略專案，通令全國加強打擊毒品、黑幫及詐欺犯罪力道；新北市政府警察局以當前「反毒」、「掃黑」、「打詐」等三大工作主軸，加強「第三方警政」之概念，針對利用為重大犯罪的場所，將結合市政府跨局處的力量，以斷絕毒品犯罪、壓縮幫派依附、寄生及詐欺集團電信機房使用之空間，進而有效壓制犯罪問題。

新北市政府公共安全聯合稽查小組基於「廣義治安」的理念，於100年3月成立迄今已將近7年，由副市長侯友宜親自擔任召集人，帶領跨局處的合作、跨域整合的團隊，在公安、治安方面已有亮眼成績，有效淨化新北市治安環境，這也與目前警政署推動的「第三方警政」概念契合。

新北市政府公安聯合稽查小組會議上，決議通過就當前「反毒」、「掃黑」、「打詐」三大治安重點工作將納入違（建）章處所優先執行強制拆除對象，未來如果警方於違章建築內查獲製毒工廠、一定重量之毒品或新型態毒品（如毒品咖啡包），以及查獲3人以上集體使用毒品，均將列入優先拆除之目標。

在「掃黑」及「打詐」方面，針對轄內幫派組合圍事、投資經營或經常活動之處所；以及查獲詐欺機房或相關處所之案件，均將針對該場所列違章建築部分，提報市府公安聯合稽查小組會議，予以優先拆除。

春節過後是租屋族的換屋旺季，新北市政府警察局呼籲出租業主應慎選承租對象，否則在維護治安貫徹公權力作為下，提供犯罪之違建處所可能難逃拆除之下場；此外，房東如發現可疑的厝腳（承租人）利用承租處所從事任何不法，均可隨時與當地分駐（派出）所聯繫或撥打110報案專線，由警方為民眾把關。

(中時)