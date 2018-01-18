汐止新「嬌」點！治癲癇的「蔥蘭」超可愛！

汐止區綜合運動場位於汐止區公所對面的可食景觀植栽「蔥蘭」，模樣超可愛。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

生活中總有新發現！治療癲癇的草藥「蔥蘭」原來長得那麼可愛！在熙熙攘攘的通勤路程或是於休憩運動時，你可曾留意過街景的變化？汐止區綜合運動場出入處的可食景觀植栽，就讓這繁忙城市裡多了一點田園悠閒的愜意。

汐止區綜合運動場位於汐止區公所對面，是當地民眾休憩、學生運動的好所在，今年9月市府農業局在出入口旁運用石蒜科的多年生球根植物紫嬌花搭配藥用植物蔥蘭、可食植栽紅色地瓜葉及香草植栽薄荷，讓這繁忙城市裡多了一點田園悠閒療癒的氣氛。

蔥蘭葉片如韭菜葉ㄧ般，蔥蘭於中醫又稱肝風草，是治療癲癇的草藥。（新北市景觀處提供）

紫嬌花的葉片看起來像蔥一樣，蔥蘭葉片如韭菜葉ㄧ般，蔥蘭於中醫又稱肝風草，是治療癲癇的草藥。兩者植栽花期皆約在夏秋之間，相貌平平的它們在人們眼裡與草沒什麼區別，不過多年生、便於維護管理的特性，除了能節省公帑外，當花季來臨靜靜綻放之時，其美麗的花朵在綠叢中將呈現讓人眼睛為之一亮的色彩亮點。

汐止區綜合運動場位於汐止區公所對面的可食景觀植栽「蔥蘭」，模樣超可愛。（新北市景觀處提供）

汐止區徐開宇區長表示，有熱衷運動的民眾反映行經汐止區綜合運動場運動，出入口旁發現看似開白花的蔥和開淡紫花的蒜苗，覺得非常特殊，所以特別洽詢區公所，原來這兩種植栽分別是「蔥蘭」及「紫嬌花」，而這樣的草藥植栽搭配可以讓民眾行經此地時放緩了腳步多停留一點時間，看看這隨風搖擺的花朵，洗滌疲憊的心情。

農業局長李玟表示，在忙碌城市生活中，民眾也可以在自家庭院及空地發揮巧思運用可食植栽搭配景觀植栽營造出美麗的景觀特色，增添田園氛圍，放鬆心情，雖然目前紫嬌花及蔥蘭花期已過，不過也請大家一起期待明年隨著時序轉變將綻放的紫嬌花及蔥蘭花朵，享受健康新生活。

(中時電子報)

汐止區綜合運動場位於汐止區公所對面的可食景觀植栽「蔥蘭」、可食植栽紅色地瓜葉及香草植栽薄荷，模樣超可愛。（新北市景觀處提供）
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