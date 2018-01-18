林心如「涉獨」風波 陸媒：清者最終不會被冤枉

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大陸國台辦發言人馬曉光日前在2018年首場例行記者會上，再次表態絕不容忍「台獨」勢力分裂中國。而針對此前台灣藝人林心如「涉獨」爭議，大陸《環球時報》今天(18)也發表評論稱，一個舉報立即觸發了中國網民的警惕，顯示大陸互聯網對於台獨的零容忍，但避免誤傷和擴大化，大陸公眾亦有廣泛共識。他意有所指地說，「在互聯網時代，真相難掩，忠奸易辨，好人最終冤枉不了，壞人最終也難逃懲罰。」

大陸《環球時報》18日發表評論「林心如風波，清者最終不會被冤枉」指出，林心如主演的連續劇《我的男孩》「涉獨」爭議日前爆出，成為大陸互聯網上的焦點之一。爆料稱《我的男孩》獲得台灣「文化部」的2000萬新台幣輔導金，而現任「文化部長」鄭麗君常被看成是「台獨」骨幹之一，林心如「獲台獨資金資助」的說法由此而來。

評論稱，然而過程中，相關資訊逐漸浮上水面。林心如在這場爭議發生之前，沒有發表過支持「台獨」言論的記錄。《我的男孩》連續劇本身也不涉政治，裡面沒有支持「台獨」的內容。該輔導金也並非宣傳「台獨文化」之用。

評論認為，一個舉報立即觸發了中國網民對林心如有可能「涉台獨」的警惕，這反映了大陸互聯網對「台獨」以及各種危害國家利益言行的零容忍。總的來看，它的作用是積極的。

評論稱，與此同時，對打擊「台獨」需「精確制導」，避免誤傷和擴大化，大陸公眾亦有廣泛共識。在互聯網時代，真相難掩，忠奸易辨，好人最終冤枉不了，壞人最終也難逃懲罰。

評論指出，台灣主流藝人已紛紛將大陸作為事業的主舞台，支持「台獨」是毫無前途的選擇，這種傾向會向台灣的其他圈子逐漸擴散，這是大陸全面高速發展的勝利。「我們既嚴厲，又寬容，即使一些人過去曾有過不當言論，如果真有棄暗投明的轉變，那麼大陸也會給予出路。」

(中時)

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