頂好年菜高CP值 老協珍佛跳牆賣破萬份

2018年01月18日 12:14 中時 郭家崴

頂好老協珍海味街烏参佛跳牆，嚴選上等海參、豬腳和排骨等豐富食材，搭配特製台式高湯，每份1639g，到店取貨價558元。（頂好提供）

頂好超市即日起至2月4日進入第2波年菜預購，根據去年預購銷售顯示，前10名熱銷年菜商品皆為經典年菜主力，像是佛跳牆、燉雞等養生鍋物，這次上百款年菜平均價位在500元內，預購期間任挑任選2件92折、任選5件88折，預估可帶動業績成長2成以上。

去年冠軍年菜「老協珍海味街烏參佛跳牆」賣破萬份；今年除了持續攜手老協珍外，也與台北南門市場逸湘齋和台中崇華齋等名店合作各式佛跳牆、燉雞、玉潤蓮糕、蜜汁雙方等多樣化經典年菜料理。

由於，佛跳牆最具年味，今年精選多款高CP值的佛跳牆，包括易牙居「百寶納福佛跳牆」、佳佳「極品鮑魚烏参佛跳牆」；也看好年菜套組持續成長，除推出多款6菜組合套餐，也增加10菜組合套餐。

其中，「佳佳十來運轉套餐組」，包含極品東坡肉、陳年紹興醉雞和元氣黑蒜燉雞等熱銷年菜，適合10人份，平均一人花費不到300元；「台菜小天王」溫國智的年菜「五福臨門團圓套餐」，含櫻花蝦米糕、極品海鮮煲、富貴封肉、醉蝦、人蔘雞，其富貴封肉肥而不膩、醬汁入味、人口即化，全套到店取貨價2488元。

至於小家庭，則建議易牙居適合5至6人的「阿机師真功夫辦桌菜」套組，包含糖醋多寶魚、白菜滷、蒜頭雞、櫻花蝦米糕，到店取貨價2390元；獲台北食尚好餐廳的紅豆食府推出的「福氣呈祥年菜組」，精選茄汁鮮蝦、富貴東坡肉、吉祥栗子雞、如意團圓米糕、御品佛跳牆、杭州鴨煲、心太軟，原價3280元、宅配價2680元，凡預購加贈市價250元的干貝芋頭蘿蔔糕。

素食者專屬的精選年菜，主推南門市場唯一素食專賣店老林記，「素年菜組四菜一湯」內含紅燒素海參、乾煸四季豆、醬燒茄子、十香菜、小佛跳牆。

(中時)