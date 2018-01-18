華航園區綠建築 年省2萬3千度用電

獲綠建築標章的華航園區，去年共省下2萬3席度用電。(圖／華航)

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中華航空總部桃園華航園區的行政中心大樓 去（2017） 年榮獲內政部頒發「鑽石級」綠建築標章殊榮，為持續實踐企業環保永續作為，華航在去年第4季創新導入「電梯電力回生裝置」後，加上既有多項節電措施，單季節省 8670 度用電量，2017 年全年共計省下約 2 萬 3 千度電，相當於家用 1 級能源效率冷氣機連續使用 9 年。華航表示，今年將加強廢棄物及水資源管理作為，並持續爭取園區訓練中心之綠建築標章。

華航園區 2010 年落成，融入節能環保概念，採行省水、空調節能、照明節能、基地最佳化、低輻射玻璃與遮陽板等綠色設計，符合台灣綠建築(EEWH) 評估系統及標章制度，「綠化量」、「基地保水」、「日常節能」以及「水資源」等四大指標，順利取得「綠建築候選證書」，華航總部桃園華航園區行政中心大樓更取得內政部「鑽石級」綠建築標章(舊建築改善類)。

華航陸續導入國際ISO14001及ISO50001條文標準，建立環境管理系統（EMS）及能源管理系統（EnMS），積極推動與執行各項節能方案，包括：辦公室燈具照明增設獨立開關、24 小時 T5 與 50W 鹵素燈照明更換為LED、增設節能風扇及獨立變頻空調系統，另也替換下班與假日大型主機、室內空調機溫度控器與照明開關加設固定蓋等，共計達33項具體作為。統計顯示，年度用電量由 2011 年 1,533萬度大幅降低至 2016 年 1288 萬度，節省 16% 用電量，成效顯著。

華航長期關注氣候變遷與減碳議題，積極推動各項環保節能作業，獲得國內環保最高榮譽「中華民國企業環保獎(金級獎)」及連續三年獲獎之「榮譽環保企業獎座」，連續四年獲頒TCSA台灣企業永續獎三項大獎外，亦獲國際碳揭露CDP組織評比為「B~A-群組企業」，更連續兩年獲選為「道瓊永續新興市場指數(Emerging Markets)」的成分股，為台灣首家及唯一連續入選之航空公司。華航將秉持「善盡企業社會責任」初衷，持續推展企業集團低碳作業環境與落實節能減碳作業，為環境永續發展努力不懈。

(工商)

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