非關工作不能床戰？AV女優竟哀號「好想SEX」

2018年01月18日 12:14 中時電子報 吳品瑤

日本AV產業越是發展興盛越是浮上檯面，而如今，連AV女優也疑有「偶像化」的趨勢，私領域必須受到控制管理，「暴走」就很容易自毀前程，日前才自po哈菸照被說「失控」的淺田結梨，大砲性格仍未受到管制，日前又在推特上嗆辣發言，直呼「好想SEX」，哀嘆有「性致」卻不能找男人發洩。

淺田結梨直呼「好想做愛」，覺得私下不能滾床單乃違反人類的本能。(翻攝自淺田結梨推特)

可愛少女系AV女優淺田結梨，個性跟外貌成反比，繼日前自爆拍AV是因為「超喜歡做愛又有錢拿」，又自po太妹蹲哈菸照，進來她又出驚人之語，淺田結梨日前在推特連發三文，竟公開喊話「好想做愛」，接著抱怨不知從何開始，AV女優不能跟男友曬恩愛，除了工作之外也不能滾床單，直呼不管有沒有男、女朋友，「做愛是很普通的人類本能」。

淺田結梨的驚人之語引發討論，眾人猜測是否AV女優如今也有了「偶像包袱」，而淺田結梨喊話完畢後，沒有進一步解釋私下不能床戰，到底是公司規定還是女優自己擔心粉絲對她的觀感，而有不少粉絲表示不介意暗黑女神有男朋友，但據《宅宅新聞》報導，有消息人士指出，AV女優若公布已死會，確實會影響銷售成績。

☆中時電子報關心您，吸菸有害健康

(中時電子報)