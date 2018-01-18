陳良基：台灣發展科技缺錢缺人 需要「小國大戰略」

2018年01月18日 13:04 旺報 簡立欣

科技部長陳良基表示，台灣要發展科技卻缺錢缺人；尤其人才老化更驚人，去年研究人口平均是50歲，如果甚麼事都不做，以後年均老1歲！他建議台灣發展科技需要「找夥伴、打群架、結交盟主」，各行各業要打國際仗，就要群聚專攻最頂級的客戶，提升自己的實力。

2018年大學校長會議18日在南台科技大學登場，陳良基以「小國大戰略」為題專題演講，他首先指出台灣發展科技近來碰到兩個資源侷限性：第一是研發經費規模有限，科技總預算1168億元，其中科技部474億元，用來支持學術研究及建置共用研究設施264.6億元，「整個科技部的資源還不如教育部一個高教司。」

第二個侷限是年輕研究口亮紅燈。他以2012年到2016年科技部補助一般及專案型計畫年均人數的年齡別來看，去年研究人口平均是50歲，「如果我們甚麼事都不做，以後年均老1歲，10年後主要研究人口將是一群60歲老人。」

陳良基說，台灣必須認清自己就是個小國，沒有本錢將資源灑在各領域，因此要想辦法創造更大的科技資源，更應將資源花在刀口上。

他認為台灣應該要選擇與聚焦，發展「小國大戰略」，在基礎研究、既有優勢（如半導體、資通訊領域）及未來趨勢（如人工智慧、大數據、物聯網、資訊安全、基因編修、區塊鏈等）等領域之間，掌握黃金比例，針對主題勇敢投入資源，各行各業要「找夥伴、打群架、結交盟主」，群聚專攻最頂級的客戶。

另外從現在開始也要有意識地培養年輕科技人才，他提出4項建議：第一，重點產業高階人才培訓與就業計畫，讓學界博士變身業界精英，3年培訓千名科研博士，跨界變身產業推手；第二，年輕學者養成方案，形成科研中流砥柱，預計每年培育80位年輕學者；第三，海外人才歸國橋接方案，年輕海歸回國就業，預計每年延攬百位海外學人，目前已28位返國報導；第四，博士創新之星，選派40歲以下博士赴美、法、以等國際企業及學研機構研習，35名博士已經赴美起訓。

(旺報)