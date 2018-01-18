盧秀燕參拜大甲媽 藍軍大團結祈求國泰民安

國民黨立委盧秀燕到大甲掃街拜票，獲得民眾及市場攤販熱烈歡迎。（王文吉攝）

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國民黨立委盧秀燕到大甲掃街拜票，並發送名家書寫的「狗年行大運」春聯，向民眾拜早年。（王文吉攝）
國民黨立委盧秀燕（中）到鎮瀾宮參拜，顏家父子一左一右盛情迎接。（王文吉攝）
「12份民調都領先！」國民黨立委盧秀燕到鎮瀾宮參拜，並向媒體透露，目前各媒體、各機構都民調，她都處於領先地位。（王文吉攝）
【影片】盧秀燕參拜大甲媽 藍軍大團結祈求國泰民安。（王文吉攝）

(15:30更新 增加末3段江啟臣回應)台中市長擬參選人盧秀燕今日上午前往大甲掃街拜票，也發送剛印製出爐，書法名家書寫的「十犬十美」、「狗年行大運」春聯向民眾拜早年，現場民眾反應熱烈，競相索取；盧秀燕沿路掃街，並到大甲鎮瀾宮參拜，祈求媽祖賜福，鎮瀾宮董事長顏清標率全體董監事迎接，還準備肉角、肉乾、肉絲、香腸等肉製品大餐，給盧秀燕補體力。

「多吃一點肉卡有體力啦！」顏清標表示，他擔任省議員時，和盧是老同事，相信媽祖看她這麼認真打拚，會給她加持，在場也有多人要選市議員，媽祖一定會庇佑一切順順利利；「媽祖是有拜有保佑！」顏清標也強調，鎮瀾宮已經被外界貼標籤，但是要選舉的人都會來參拜，他都來者不拒，也一向不敢說超越的話，只要來向媽祖上香，一定都會獲得庇佑。

「12份各媒體、各機構公開的民調，秀燕都全面領先！」盧秀燕表示，國民黨已在中常會宣布，以全民調方式決定六都人選，非常感謝鄉親支持、信任，使她在民調能夠領先，但她不因此自滿，還要繼續努力到最後一刻，希望能夠順利脫穎而出，代表國民黨參選台中市長。

鎮瀾宮信眾看到盧秀燕現身， 也紛紛向前為她加油，還有人高喊「盧市長好！」 包括立委顏寬恒、國民黨中評委劉德成，中常委游家富、中央委員許長輝、前立委郭榮振、台中市議員段緯宇、陳成添、陳政顯、臺中市議會議長副議長海線聯合服務處主任楊永昌、秘書楊啟邦、前外埔鄉長吳桂森及地方里長等人也到場力挺，展現藍軍大團結氣勢。

國民黨立委盧秀燕（中）到鎮瀾宮參拜，顏清標（右）率全體董監事迎接。（王文吉攝）
國民黨立委盧秀燕到鎮瀾宮參拜，受到支持民眾熱烈歡迎，並高喊「盧市長！當選！」（王文吉攝）
母雞帶小雞！國民黨立委盧秀燕大甲掃街，不忘替表態參選市議員的黨內同志營造氣勢。（王文吉攝）
國民黨立委盧秀燕到大甲掃街拜票，並發送名家書寫的「狗年行大運」春聯。（王文吉攝）

盧秀燕大陣仗到鎮瀾宮尋求黑派支持，並表明聲勢領先，對此，江啟臣表示，現在民調的確很接近，盧委員從政年資相當長，知名度相對高，說沒被緊咬緊跟是騙人的，而他和盧委員彼此在良性競爭，爭取台中市民的認同，這都是很正常的事情，請大家輕鬆看待。

江也強調，和「民調」比起來，他更重視的是「民意」，在世代交替的浪潮下，如何讓民眾相信國民黨可以跟上社會的腳步，如何讓幅員廣大的大台中整合成「一個大台中」，人選也很重要！

江啟臣說，他在乎的是，如何在未來做好市政，讓民眾感受到台中的提升，黨內提名機制要看黨中央的宣布，現在做的是傾聽問題與提出解決方案，路遙知馬力，任何模式的挑戰，他都接招，無所畏懼。

(中時)

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