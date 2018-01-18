NBA》少球哥真不行！湖人慘輸雷霆24分

2018年01月18日 12:19 中時電子報 黃及人

繼續少了「球哥」朗佐鮑爾壓陣的湖人，18日來到雷霆主場踢館，依舊難逃最後以90比114慘遭雷霆修理命運，雷霆三巨頭以「甜瓜」安森尼表現最為出色，他拿全隊最高27分，連兩場得分都破20，看來逐漸找回應有手感了！

到底球哥在湖人有多重要？在本季球哥缺席的8場比賽中，湖人全部輸球，平均輸分更達17分，看來「球爸」拉瓦爾鮑爾又可大肆宣傳自己兒子有多重要了，更慘的是，湖人另一新星庫茲馬也在下半場扭傷手指提前退場治療。

其實雷霆本季很會打湖人，就算有了球哥助陣，恐怕也難逃慘敗結局，畢竟前次雙方交手，湖人輸了37分，總共本季兩次對決輸了61分，安森尼也把今天贏球主因，歸功於安卓羅伯生傷癒歸隊，帶起球隊應有防守氣勢。

「我只是慢慢找回感覺，現在身體狀況不錯，我想我的妻兒現在必定很開心，」全場投15中10的安森尼表示，「但我更開心看到羅伯生歸隊，他在防守端替球隊帶來一種不同活力，也提升了我們的防守水準。」

雷霆先發中鋒亞當斯貢獻21分、10籃板，韋斯布魯克也有19分、7助攻與6籃板，雷霆三巨頭這次換成保羅喬治稍微失神，喬治投14中5、攻下13分；湖人則以蘭道爾16分最高，波普10分，其餘球員得分都沒上雙。

(中時電子報)