員警吃案藏K他命 依貪汙、持有毒品判刑3年1月

2018年01月18日 12:34 中時 李文正

台北市某派出所員警邱毅林執勤時接獲民眾報案，指大樓內的垃圾桶有毒品，他帶回派出所檢驗後，毒品不知去向，檢察官依貪汙治罪條例起訴，另外，警方還在邱家中搜出多種分裝好的毒品，士林地院審結，貪汙案部分因侵占物不超過5萬予以減刑，判決有期徒刑2年8月，褫奪公權2年，持有毒品部分，判決有期徒刑3月，得易科罰金9萬，可上訴。

起訴指出，邱在去年1月接獲110轉報，南港區一處社區有人吸毒，聞到濃濃的K他命味道，他到場後在樓梯間的垃圾桶發現白色粉末，帶回派出所檢驗，經過數月都沒有下文，民眾詢問警方，才知根本沒有依規定扣案，已遭員警「吃案」，因而轉向檢察官檢舉員警私吞毒品，檢察官隔了4個月到邱位在桃園的住處搜索，發現9.25克安非他命、10多包的K他命，但邱的驗尿結果為陰性。

邱矢口否認犯行，竟稱「驗不出毒品反應就把粉末丟到水溝」，後又改稱，帶回的毒品放在桌上，接著就去辦賭博案，回來時，桌上已經堆滿了食物，毒品也不知去向。

持有毒品部分，邱辯稱是前女友吸毒留下，但前女友出庭作證，坦承有吸毒，但不曾在邱的住處吸，也不知道邱的家中有毒品。

法官認為，邱涉犯貪汙治罪條例，處5年以上有期徒刑，但因侵占的物品K他命，不超過5公克，價值也不超過5萬元，依法減輕其刑，盼判決有期徒刑2年8月，持有毒品部分判決有期徒刑3月，得易科罰金。

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(中時)