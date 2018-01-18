好吃、好拍又開運的年菜 五行彩色水餃DIY教你做

2018年01月18日 12:39 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

冬天是高麗菜盛產季節，鮮脆又甘甜。而迎接年關將近，不妨看看地方媽媽如何手作「五行開運高麗菜水餃」，選用在地特色食材，特製紅、白、黑、黃、綠等繽紛顏色水餃，不僅健康自己把關，也將會是年菜桌上的吸睛亮點，好吃、好拍又開運。

年關將近，象徵元寶的水餃是許多家庭迎接農曆年節必備的討吉利料理，西螺鎮農會家政班媽媽研發的「五行開運高麗菜水餃」，以原味(白)、菠菜(綠)、黑豆(黑)、紅麴(紅)及南瓜(黃)等5種顏色的特製水餃皮，象徵金、木、水、火、土的五行開運，讓民眾可以依照自己的開運顏色，製作屬於自己的開運水餃，招來事事順利好運到。

高麗菜富含鉀、鈣、鎂、磷、維生素A、C等，適合油炒、涼拌、煮湯或醃製等烹調料理，農糧署為了讓高麗菜以更多不同風味呈現在民眾家裡餐桌上，除了五行水餃外，還推出一系列「輕鬆煮好幸福」的家常料理，讓民眾在家也能輕鬆做高麗菜飯、高麗菜封、高麗菜煎餅、黃金泡菜等美味料理，當然還有冬令食補不能少的羊肉爐火鍋及薑母鴨火鍋，也是跟高麗菜最麻吉的明星組合，想在家輕鬆做料理的消費大眾，可至農糧署官網下載「高麗菜創意料理食譜」。

【五行開運喜迎春-水餃料理食譜】

▶水餃內餡：

猪肉 600g

高麗菜 600g

白開水 50cc

薑末 30g

醬油 30cc

糖 25g

蔥末 200g

香油 20cc

鹽巴 6g

白胡椒粉 4-5g

步驟:

1.高麗菜切碎丁先用 6g 鹽巴拌勻靜置 5-10 分,出水後濾

乾水分備用

2.猪肉先用 6g 鹽巴打拌勻到黏稠狀後加入薑末、醬油、糖、

白胡椒粉拌勻

3.再加入高麗菜丁、及蔥末拌勻後即可加入香油攪拌

4.拌勻後包入餃子皮裡即完成

▶原味水餃皮(白)

高筋麵粉 200g

M50 米穀粉 100g

冷水 190cc

鹽巴 3g

步驟:

1.將所有材料放入盆中,冷水慢慢加,攪拌均勻成為無粉

粒狀態的麵團

2.將麵團搓揉約 5-6 分鐘至光滑

3.將麵糰鬆弛一下即可分割 1 個 10g 的麵糰,並擀成直徑

約 6 公分的圓形即可包入食材

高麗菜鮮採上市料理推廣行銷記者會-輕鬆煮好幸福料理食譜

▶菠菜水餃皮(綠)

高筋麵粉 200g

M50 米穀粉 100g

燙過菠菜(擰乾水分) 110g

冷水 80cc

鹽巴 3g

步驟:

1.先將川燙過的菠菜濾乾水分加入冷水打成泥

2.再將所有材料及菠菜汁放入盆中,攪拌均勻成為無粉粒

狀態的麵團

3.將麵團搓揉約 5-6 分鐘至光滑

4.將麵糰鬆弛一下即可分割 1 個 10g 的麵糰,並擀成直徑

約 6 公分的圓形即可包入食材

高麗菜鮮採上市料理推廣行銷記者會-輕鬆煮好幸福料理食譜

▶黑豆水餃皮(黑)

高筋麵粉 200g

M50 米穀粉 100g

冷水 190cc

鹽巴 3g

黑豆粉 8g

步驟:

1.將所有材料放入盆中,冷水慢慢加,攪拌均勻成為無粉

粒狀態的麵團

2.將麵團搓揉約 5-6 分鐘至光滑

3.將麵糰鬆弛一下即可分割 1 個 10g 的麵糰,並擀成直徑

約 6 公分的圓形即可包入食材

高麗菜鮮採上市料理推廣行銷記者會-輕鬆煮好幸福料理食譜

▶紅麴水餃皮(紅)

高筋麵粉 200g

M50 米穀粉 100g

冷水 190cc

鹽巴 3g

紅麴粉 18g

步驟:

1.將所有材料放入盆中,冷水慢慢加,攪拌均勻成為無粉

粒狀態的麵團

2.將麵團搓揉約 5-6 分鐘至光滑

3.將麵糰鬆弛一下即可分割 1 個 10g 的麵糰,並擀成直徑

約 6 公分的圓形即可包入食材

高麗菜鮮採上市料理推廣行銷記者會-輕鬆煮好幸福料理食譜

▶南瓜水餃皮(黃)

高筋麵粉 200g

M50 米穀粉 100g

南瓜 240g

冷水 190cc

鹽巴 3g

步驟:

1.先南瓜蒸熟以後搗成泥

2.再將所有材料及南瓜泥放入盆中,攪拌均勻成為無粉粒

狀態的麵團

3.將麵團搓揉約 5-6 分鐘至光滑

4.將麵糰鬆弛一下即可分割 1 個 10g 的麵糰,並擀成直徑

約 6 公分的圓形即可包入食材

(中時電子報)