一圓國人凌雲夢 華信攜手安捷與澳亞飛航訓練中心共同培訓在地機師

2018年01月18日 13:06 工商 姚舜

華信航空自法國引進9架全新ATR72-600飛機，為配合ATR新機隊成立，特邀請安捷飛航訓練中心、法國民用航空學院 （ENAC, Ecole nationale de laviation civile）、澳亞飛航訓練中心（AAA, Ansett Aviation Asia）等航太產業，針對飛行員培育及模擬機訓練共同合作，希望促進台灣航空產業發展，落實機師人才在地化培訓能力。

華信航空與安捷飛航訓練中心繼去年合作推出「華信航空飛航體驗營」後，再度合作簽署培訓機師代訓合約，雙方允諾共同為台灣民航飛行員注入更多的新血。同時透過與法國民用航空學院簽署合作意向書，以獲得歐盟飛航專業執照認證為訓練目標，未來安捷受訓學員有望獲得歐盟EASA( European Aviation Safety Agency)認證執照，提升華信航空自訓、培訓機師的能量。

華信航空總經理曹志芬表示，華信航空與安捷及澳亞飛航訓練中心攜手合作後，將分享資源、相互支援來提升華信航空培訓機師代訓、模擬機訓練，建立在地化機師人才培養能力。未來三方秉持互信、互利的精神，以最嚴格的訓練標準，來實施機師訓練，為華信航空打造優質的飛航人才。

澳亞飛航訓練中心預計於今（2018）年第一季在台灣引進一架ATR72-600模擬機，並預計自6月起開始提供華信航空模擬機訓練服務，屆時ATR機隊組員將會在台灣利用澳亞訓練中心的模擬機進行機型初訓及複訓，以最即時與更便利的方式完成訓練。

曹志芬表示，華信航空致力於提供國人高品質的飛航服務與高水準的飛安，對於飛航人才的培育極為重視，本次與安捷、澳亞飛航訓練中心合作，在台灣培訓、考核機師，為未來持續擴張航網的需求作準備，並且為國內有意進行飛行訓練的民眾，提供高標準的訓練品質及環境，培育出更多「在地化」的優質飛行員，也鼓勵擁有飛行夢的人，一同加入圓夢飛翔。

(工商)