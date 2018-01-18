MLB》玩什麼招？波拉斯再指報導合約數字有誤

2018年01月18日 12:47 中時電子報 蔡銘仁

傑迪馬丁尼茲(J.D.Martinez)堪稱自由市場最搶手打者之一，然而他的經紀人波拉斯(Scott Boras)開價要一紙薪資總額高達2億美金的長約，讓各隊想網羅他猶豫再三，一直有意爭取競逐他加盟的紅襪明知他期望的價碼，卻開出5年1億的條件，試圖讓馬丁尼茲點頭加盟。

早在去年11月，馬丁尼茲經紀人就跟外界開出要簽他拿出2億的驚人價碼。今年滿30歲的馬丁尼茲敢要大約，自然是有成績為輔；他去年先後效力老虎跟響尾蛇，出賽119場敲45轟、104分打點，打擊率也有3成03，整體攻擊指數1.066。

想爭取馬丁尼茲的球隊不在少數，包括紅襪、他前東家響尾蛇都有興趣，但今年各隊都不想超過1.97億奢侈稅門檻，這錢一砸下去，對哪隊都是沉重負擔，以至於馬丁尼茲還找不到新東家。不只馬丁尼茲，想要大約的達比修有、艾瑞耶塔(Jake Arrieta)等人，沒有1個人拿到理想價碼。

以自由市場現在流動緩慢，大咖們是有可能選擇降價求售，外界預期馬丁尼茲最後身價可能落在6年1.5億美金左右；或許是衝著這點，紅襪才想用5年1億合約，看看馬丁尼茲會不會同意這條件。不過這消息隨後被波拉斯更正，表示合約的數字並不正確。

讓人好奇的是，這不是休季期間波拉斯第一次否認媒體報出的合約數字有誤；先前教士跟皇家據傳皆開給荷斯莫(Eric Hosmer)7年1.4億大約，波拉斯也回應表示數字不對，報出數字的記者不是同一個。要說這是波拉斯想替他的客戶爭取到漂亮價碼的一個手段，也不無可能。

(中時電子報)