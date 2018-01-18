MLB》玩什麼招？波拉斯再指報導合約數字有誤

馬丁尼茲想要2億大約，遲遲拿不到手。(美聯社)

友善列印
中時電子報

傑迪馬丁尼茲(J.D.Martinez)堪稱自由市場最搶手打者之一，然而他的經紀人波拉斯(Scott Boras)開價要一紙薪資總額高達2億美金的長約，讓各隊想網羅他猶豫再三，一直有意爭取競逐他加盟的紅襪明知他期望的價碼，卻開出5年1億的條件，試圖讓馬丁尼茲點頭加盟。

早在去年11月，馬丁尼茲經紀人就跟外界開出要簽他拿出2億的驚人價碼。今年滿30歲的馬丁尼茲敢要大約，自然是有成績為輔；他去年先後效力老虎跟響尾蛇，出賽119場敲45轟、104分打點，打擊率也有3成03，整體攻擊指數1.066。

想爭取馬丁尼茲的球隊不在少數，包括紅襪、他前東家響尾蛇都有興趣，但今年各隊都不想超過1.97億奢侈稅門檻，這錢一砸下去，對哪隊都是沉重負擔，以至於馬丁尼茲還找不到新東家。不只馬丁尼茲，想要大約的達比修有、艾瑞耶塔(Jake Arrieta)等人，沒有1個人拿到理想價碼。

以自由市場現在流動緩慢，大咖們是有可能選擇降價求售，外界預期馬丁尼茲最後身價可能落在6年1.5億美金左右；或許是衝著這點，紅襪才想用5年1億合約，看看馬丁尼茲會不會同意這條件。不過這消息隨後被波拉斯更正，表示合約的數字並不正確。

讓人好奇的是，這不是休季期間波拉斯第一次否認媒體報出的合約數字有誤；先前教士跟皇家據傳皆開給荷斯莫(Eric Hosmer)7年1.4億大約，波拉斯也回應表示數字不對，報出數字的記者不是同一個。要說這是波拉斯想替他的客戶爭取到漂亮價碼的一個手段，也不無可能。

(中時電子報)

中時電子報體育專頁
NBA》少球哥真不行！湖人慘輸雷… 澳網》15歲烏克蘭美少女曾想嫁給…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。