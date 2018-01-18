質疑田寮河擺爛3年 宋瑋莉批林右昌：唬爛市長

基隆市議長宋瑋莉（左四）今（18）日率領多名國民黨籍議員前往田寮河會勘，質疑市長林右昌3年都未清淤，眾人也拿起看板布條，痛批「唬爛市長、滿口謊言！」。（張穎齊翻攝）

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田寮河的清淤工程，因為淤泥含水量高達270％、臭味過濃，導致土資場不願收容，因此暫時停工。（張穎齊翻攝）
基隆市議長宋瑋莉（前排左四）今（18）日率領多名國民黨籍議員前往田寮河會勘，質疑林右昌擺爛清淤工程3年，眾人也因為田寮河太臭而戴上口罩。（張穎齊翻攝）
基隆市議長宋瑋莉今（18）日率領多名國民黨籍議員前往田寮河會勘，質疑市長林右昌3年都未清淤，眾人也拿起看板布條，痛批「唬爛市長、滿口謊言！」。（張穎齊翻攝）

基隆市田寮河再起爭議，基隆市議長宋瑋莉今（18）日上午11時率領多名國民黨籍議員前往會勘，宋質疑市長林右昌上任3年以來，都沒有編列田寮河清淤預算，讓田寮河擺爛3年、整組壞掉，眾人也在現場拿起看板布條，痛批「唬爛市長、滿口謊言！」林右昌則對此回應「工務處已積極處理」。

市府工務處在9日市務會議工作報告指出，關於田寮河的清淤工程，因為淤泥含水量高達270％、臭味過濃，導致土資場不願收容，因此暫時停工，已向台北港申請收容同意。

不過，兼任國民黨基隆市長擬參選人的宋瑋莉則指出，林右昌上任3年多以來完全沒有編列預算進行清淤工程，只將整治重點放在肉眼可見的美化工程，並痛批「市長只會點燈泡、田寮淤泥看不到」，對於林的施政指導原則根本是欺世盜名。

「唬爛市長、滿口謊言！」宋瑋莉說，去年11月議員韓良圻議就批「田寮河已經3、4年沒有清淤」，林右昌第一時間竟還想抵賴，如今怠於職守、只做表面功夫的問政態度，難保去年武崙溪淹大水損害市民身家性命安全的慘況不會重演？

宋強調，基隆人不欠林右昌，若市長不想做，可以下台以謝市民，而基隆需要問政實在做事給「力」的行政首長，年底市長選舉只有政黨輪替，才能給38萬全體市民爭回一口氣。

「我能充分了解藍軍參選人著急的心態」林右昌回應，即使如此，但還是須尊重工務處的專業處理，如今市府已積極尋找暫置場降低含水量，工務處已請污水處理廠協助作為暫置場，並預計於19日布置完成暫置場地，22日機具就可進場辦理測量作業及底泥挖置至平台船，23即可正式清運。

林說，每年市府均會編列經費，前次挖掘後發現底下是泥水，而不是泥沙，加上是有機物的沈澱，擾動後反而就會有異味產生，所以才造成尋找暫置場上的困難。此外，他今日也將與水利署長賴建信會晤，商討包括晴天截流及建置污水下水道的整體水資源改善的方案。

(中時)

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