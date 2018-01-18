澳網》15歲烏克蘭美少女曾想嫁給喬帥

15歲烏克蘭美少女柯絲堤雅克，成功晉級澳網女單第3輪，她在受訪時表示，小時候曾夢想嫁給喬帥。(美聯社資料照)

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中時電子報

澳網首輪直落二爆冷擊敗中國好手彭帥的15歲烏克蘭美少女柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），她在接受訪問時表示，「心中沒有崇拜的偶像，但小時候曾想要嫁給喬柯維奇，這件事情還被刊登在塞爾維亞當地報紙，兩人雖然相差15歲，不過年齡差距不是問題，直到過了13歲以後，這個夢就醒了，目前只想好好的在球場上打拼。」

憑著去年澳網青少年組女單冠軍，柯絲堤雅克今年獲得會外賽外卡門票，而她也很爭氣的連過3關闖進會內賽，更在眾人驚訝中拍落溫網和法網雙打冠軍的中國名將彭帥，昨日又擊敗地主外卡選手羅格沃絲，成為1997年美網魯西奇之後最年輕的大滿貫32強選手，也是1996年辛吉絲之後最年輕的澳網32強選手。

對於改寫紀錄，柯絲堤雅克淡然說，「沒什麼特殊感覺，倘若每次破紀錄都要有不同感受的話，那我肯定會受不了。」

柯絲堤雅克表示，「我的職業生涯剛起步，未來至少還要打15年，因此，我必須端正自己的態度，學會努力控制自己，不能被外界任何因素影響。」

談起如何踏進網球圈，柯絲堤雅克說，小時候經常看不見母親(塔莉娜也曾是職業網球選手，1994年創下最高世界排名391)，那時候擔任教練的母親非常忙，我想待在她的身邊，所以只能拿起球拍，然後一路打上來，其實我不喜歡網球，但網球卻是我最擅長的運動。」

柯絲堤雅克說，「我是一個非常開朗的人，也很喜歡交朋友，這是我的優勢，因為我可以從不同的朋友當中學習到做人處事經驗，不論是現在或是以後退役，都能幫助我找到安身立命之地。」

(中時電子報)

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